У Запоріжжі протестували проти проведення виборів президента Росії в окупованому Криму

На майдані Героїв Революції Гідності у Запоріжжі 18 березня відбулася акція на знак протесту проти проведення виборів президента Росії в окупованому Криму.

Організатором заходу стала Запорізька рада ветеранів АТО. До акції також долучилися представники товариств національних меншин регіону. Активісти принесли з собою українські та кримськотатарські прапори та плакати з написами «Крим – це Україна», «Свободу Криму! Свободу політв’язням!», «Ні виборам президента Росії в Криму» тощо.

«Незалежно від того, хто там зараз обирає президента сусідньої держави, Крим залишається українським, і ми нагадуємо про це. Гадаю, варто нагадувати не лише в цей день, а й регулярно, що Крим – це дійсно Україна. Там в мене багато знайомих кримських татар, взагалі жителів Криму, які живуть зараз під цим ковпаком і мусять терпіти все це», – розповів один з учасників акції, волонтер Костянтин Мороз.

Організатори акції також нагадали учасникам заходу про сторіччя звільнення Криму від більшовиків навесні 1918 року, коли війська УНР під командуванням Петра Болбочана прорвали більшовицькі укріплення на Чонгарі і після цього звільнили півострів.

На завершення акції учасники зібрали символічну карту України з пазлів-областей.

Вибори президента Росії проводять 18 березня 2018 року, в четверту річницю російської анексії Криму. Спеціально для того, щоб дві дати збіглися, в Росії змінили виборче законодавство – раніше передбачалося, що вибори мали відбутися в останню неділю березня, тобто 25 числа.

Росіяни можуть проголосувати за вісьмох кандидатів, але аналітики вважають, що ці вибори є фактичним перезатвердженням на новий шестирічний термін чинного російського лідера Володимира Путіна, який перебуває при владі вже 18 років. До виборів не був допущений Олексій Навальний – єдиний кандидат, який вів свою кампанію понад рік, ще від кінця 2016 року.

У січні голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав кримчан усіх національностей бойкотувати вибори президента Росії.

Призначений Кремлем голова Криму Сергій Аксьонов погрожував звільненням чиновникам, які закликають підлеглих не йти на вибори президента Росії.

16 лютого президент України Петро Порошенко закликав світову спільноту не визнавати результати виборів президента Росії в анексованому Криму.

Про невизнання виборів президента Росії в Криму йдеться в декларації верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріки Моґеріні.