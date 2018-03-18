Протестувальники пікетували резиденцію Порошенка

Учасники акції, організованої партією «Рух нових сил», пікетували резиденцію президента України Петра Порошенка в селищі Козин під Києвом.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, туди прибули кілька десятків людей, вони мали намір протестувати проти чинного глави держави. За словами активістів, частину з них заблокували правоохоронці.

Перед цим учасники акції, організованої партією «Рух нових сил», розібрали інсталяції, які були встановлені на майдані Незалежності в Києві з нагоди роковин анексії Росією Криму.

18 березня Порошенко відвідує Кувейт з державним візитом.