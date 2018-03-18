Частина учасників акції проти політики Петра Порошенка 18 березня на Майдані Незалежності в Києві поїхала до резиденції президента у селищі Козин. Під стінами маєтку, який охороняли кордони силовиків, кілька десятків активістів вимагали відставки глави держави, ухвалення закону про імпічмент та нового законодавства про вибори. У цей час резиденцію глави держави охороняли понад 150 працівників державної охорони, Нацполіції, СБУ та Нацгвардії. Хоча сам Порошенко в неділю, 18 березня, перебував з офіційним візитом у Кувейті та Катарі.