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18 Березень 2018, Київ 22:15
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Активісти під маєтком Порошенка вимагали його відставки (відео)

Активісти під маєтком Порошенка вимагали його відставки (відео)
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Частина учасників акції проти політики Петра Порошенка 18 березня на Майдані Незалежності в Києві поїхала до резиденції президента у селищі Козин. Під стінами маєтку, який охороняли кордони силовиків, кілька десятків активістів вимагали відставки глави держави, ухвалення закону про імпічмент та нового законодавства про вибори. У цей час резиденцію глави держави охороняли понад 150 працівників державної охорони, Нацполіції, СБУ та Нацгвардії. Хоча сам Порошенко в неділю, 18 березня, перебував з офіційним візитом у Кувейті та Катарі.

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