Активісти розбирають конструкції на майдані Незалежності в Києві (трансляція)

Учасники мітингу, організованого партією «Рух нових сил» 18 березня в центрі Києва, розбирають конструкції, встановлені з нагоди річниці окупацією Росією Криму. Це відбувається водночас із мітингом, у якому беруть участь кілька тисяч людей.

Вони вимагають відставки президента України Петра Порошенка.

Мистецьку інсталяцію, присвячену річниці окупацією Росією Криму, було встановлено напередодні 18 березня, річниці незаконного «референдуму», за результатами якого Москва проголосила півострів частиною своєї території. На розтяжках містилися написи на кшталт «Ялта – наш» та подібні, які є алюзією російського гасла 2014 року «Крим – наш».