Україна та Кувейт домовилися про військово-технічну співпрацю

Уряди України та Держави Кувейт підписали угоду про співробітництво у військовій та інших сферах, це відбулося під час державного візиту президента Петра Порошенка до Кувейту 18 березня, інформує офіційний сайт голови держави.

«Ви знаєте, наскільки для нас є важливою зараз співпраця в галузі оборонної промисловості. Ми зробили далекий крок вперед, коли були підписані угоди про військо-технічне співробітництво, про обмін конфіденційною інформацією», – зазначив президент України.

Детальніше значення укладених угод розкрив радник президента України Юрій Бірюков.

«У Кувейті немає військової промисловості, в Кувейті багато нафти. У Кувейті немає виробництва літаків або ПТРК (протитанкових ракетних комплексів – ред.). Кілька років тому його не було і у нас... У списку запитів Ан-178 і різні модифікації ПТРК, бойові модулі та комплекти обладнання і модернізації танків. Це сотні мільйонів доларів продажів, це тисячі робочих місць в структурах «Укроборонпрому», – відзначив Бірюков у Facebook.

Президент України Петро Порошенко прибув до Кувейту з державним візитом 18 березня. Він провів переговори з еміром Кувейту Сабахом Аль-Ахмадом Аль-Джабером Ас-Сабахом. Серед інших результатів переговорів – домовленість про «доручення щодо отримання українськими громадянами віз прямо в аеропорту».