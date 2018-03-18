Юлія Тимошенко найняла американських лобістів за 390 тисяч доларів

Юлія Тимошенко у підготовці до президентських виборів найняла американських лобістів, що працювали на кампанію Дональда Трампа. Про це пише американське видання The Hill, посилаючись на оприлюднені компанією документи.

Фірма Avenue Strategies, яку очолює Беррі Беннетт, подала до Міністерства юстиції документи, де йдеться про те, що вартість лобістських послуг для Тимошенко складає 65 тисяч доларів на місяць.

Юлія Тимошенко за посередництва компанії з Делавера Two Path сплачуватиме за послуги наперед що два місяці по 130 тисяч доларів.

Контракт триватиме з лютого по серпень 2018 року. Передбачена також можливість його продовження.

Лобістські послуги, серед іншого, передбачають «дослідження, зв’язки з урядом, PR, стратегічні консультації». Лобісти також допомагатимуть Юлії Тимошенко налагоджувати зв’язки із конгресменами членами уряду, та допомагатимуть відповідати на запити і прохання уряду США.

Очільник лобістської компанії Беррі Беннетт, який працював старшим радником кампанії Дональда Трампа, повідомив американським журналістам, що працюватиме «лише персонально на Юлію Тимошенко, щоб організувати кілька її візитів» до США.

Лобістську фірму Avenue Strategies заснували Беррі Беннетт та Корі Левандовскі, обидва працювали радниками кампанії Дональда Трампа. Торік Левандовскі лишив фірму.

Ім’я Тимошенко у США також звучить у справі розслідування російського впливу, яке веде спецпрокурор Роберт Мюллер.

Юрист із Данії Алекс ван дер Зваан, який у 2012 році допомагав українському урядові виправдати ув’язнення Юлії Тимошенко, у лютому 2018 року визнав себе винним в тому, що брехав ФБР про його зв’язки з Полом Манафортом та Ріком Ґейтсом, колишніми керівником і працівником виборчої кампанії Дональда Трампа, клієнтом яких також був уряд колишнього президента України Віктора Януковича.