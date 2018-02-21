Як пов’язаний юрист зі справи Тимошенко з розслідуванням про втручання Росії у США

Алекс ван дер Зваан, лондонський юрист, 20 лютого визнав себе винним у введенні в оману федерального слідства у США щодо його контактів із представником виборчої кампанії нинішнього президента США Дональда Трампа. На час тих подій ван дер Зваан працював у лондонському відділенні міжнародної юридичної фірми Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom.

А 2012 року цю фірму найняла тодішня влада України за президента Віктора Януковича для підготовки звіту, що мав обґрунтувати кримінальні обвинувачення проти його політичної суперниці, колишнього прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко.

Обвинувачення у США, пов’язані зі зловживаннями у зв’язку з тим звітом, висунули також колишнім представникам кампанії Дональда Трампа Полові Манафорту і Рікові Ґейтсу.

Агентство «Асошієйтед прес» підготувало огляд того, яку роботу замовили юридичній фірмі і як вона пов’язана з розслідуванням у США спеціального прокурора Роберта Мюллера у справі про втручання Росії у президентські вибори у США 2016 року і можливу змову представників кампанії Дональда Трампа з російськими посадовцями.

– Чому компанії Skadden замовили звіт про Юлію Тимошенко, тоді одного з лідерів опозиції в Україні?

Янукович, перемігши 2010 року на виборах президента України з допомогою Манафорта, влаштував переслідування декого зі своїх політичних супротивників

– Віктор Янукович, перемігши 2010 року на виборах президента України з допомогою Пола Манафорта, влаштував переслідування декого зі своїх провідних політичних супротивників, серед них колишнього прем’єр-міністра Юлії Тимошенко. Ці переслідування підірвали позиції Януковича в міжнародній спільноті через те, що Тимошенко була популярна на Заході, і через те, що її справа мала очевидне політичне підґрунтя. Отож Партія регіонів Януковича почала відбілювати свою репутацію за прихованої підтримки Манафорта.

Манафорт і Ґейтс наймали юридичні і лобістські компанії з метою поліпшити образ влади Януковича

Пол Манафорт і його помічник Рік Ґейтс наймали юридичні і лобістські компанії з метою поліпшити образ влади Віктора Януковича – з особливим наголосом на намаганні підірвати позиції Юлії Тимошенко. Для того, щоб підтримати ідею про легітимність її засудження, Манафорт і уряд України найняли групу юристів із компанії Skadden Arps, яка мала оцінити законність справи Тимошенко.

– До якого висновку дійшов звіт?

– Цей звіт на 303 сторінки, укладенням якого керував колишній радник Білого дому за адміністрації президента Барака Обами Ґреґ Крейґ, дійшов висновку, що, хоча деякі моменти справи Юлії Тимошенко були небездоганні, сама справа не була насмішкою над правосуддям, як казали її прихильники. Хоча звіт час від часу був критичний щодо влади України, він дійшов висновку, що справа проти Тимошенко виправдана.

– Хто заплатив за цей звіт і скільки?

За даними обвинувачення, яке Мюллер оголосив Манафортові й Ґейтсові, обидва за допомогою офшорних рахунків вивели 4 мільйони доларів як таємну плату за звіт

– Відповідь не була ясна тоді, неясна вона й дотепер. Спершу Міністерство юстиції України заявляло, що заплатило за звіт лише 13 тисяч доларів. Але, за даними обвинувачення, яке Мюллер оголосив минулого року Манафортові й Ґейтсові, обидва за допомогою офшорних рахунків вивели 4 мільйони доларів як таємну плату за звіт.

Компанія Skadden минулого літа повернула урядові України 567 тисяч доларів

Крім того, компанія Skadden минулого літа повернула урядові України 567 тисяч доларів, заявивши, що ці гроші заплатив наперед колишній український уряд за роботу, яка так і не була виконана. Чому ці кошти повернули через більш ніж три роки після того, як Янукович втратив владу, і якраз у час, коли команда Мюллера вивчала роботу Манафорта і Ґейтса, лишається нез’ясованим.

Фірма Skadden заявляла, що співпрацює з цим розслідуванням у США.

– Чи фірма Skadden реєструвалася у США як іноземний агент у зв’язку з цією роботою і поширенням її звіту, як того вимагає законодавство США в разі роботи на користь іноземних урядів?

– Ні.

– Чому розслідування команди Мюллера займається роботою компанії Skadden?

– Один із моментів справи Мюллера проти Манафорта і Ґейтса полягає у звинуваченнях у відмиванні грошей і намаганні вплинути на Вашингтон на користь іноземних клієнтів. Ван дер Зваан визнав себе винним у неправдивих заявах про його контакти з Ґейтсом.

– Яким іще чином фірма Skadden пов’язана з Манафортом і Ґейтсом?

Щоб приховати їхню лобістську діяльність на користь уряду України, Манафорт і Ґейтс, як мовиться в обвинувальному акті, переказували гроші двом лобістським компаніям

– Для того, щоб приховати їхню лобістську діяльність на користь уряду України, Манафорт і Ґейтс, як мовиться в обвинувальному акті від Мюллера, переказували гроші двом лобістським компаніям, Mercury Public Affairs і the Podesta Group, через організацію у Брюсселі з назвою «Європейський центр за сучасну Україну» (European Centre for a Modern Ukraine).

Ця організація була пов’язана з урядом України, і Манафорт, і Ґейтс брали безпосередню участь у керівництві її діяльністю. Один із партнерів фірми Skadden Arps Кен Ґросс затвердив рішення компанії Mercury Public Affairs не реєструватися іноземним агентом у США у зв’язку з її лобістською діяльністю – цей крок викрив би таку діяльність широкій громадськості. Серед завдань цих лобістських фірм було підривати підтримку Тимошенко з боку міжнародної громадськості, свідчить електронне листування, на яке посилається агентство Associated Press.

33-річний Алекс ван дер Зваан, громадянин Нідерландів і до 2017 року юрист компанії Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom у Лондоні, був одним із тих, хто працював над звітом у справі Юлії Тимошенко 2012 року. Він знає, серед іншого, російську мову. А влітку 2017 року він одружився з дочкою російського мільярдера Германа Хана Євою.

У разі, якщо його вину визнає суд, йому, за даними американських ЗМІ, може загрожувати до 5 років позбавлення волі і до 250 тисяч доларів штрафу.

Герман Хан, співвласник «Альфа-Банку», разом із двома іншими його співвласниками Михайлом Фрідманом і Петром Авеном позивається до видання BuzzFeed через оприлюднення так званого «досьє Трамп – Росія». Цей суперечливий документ, який уклав колишній британський розвідник Крістофер Стіл, стверджує, зокрема, про змову кампанії Дональда Трампа і уряду Росії напередодні і під час президентських виборів у США 2016 року; його достовірність наразі не підтверджена, Трамп і Москва відкидають його.

Юлію Тимошенко за влади Віктора Януковича засудили до позбавлення волі за вкрай невигідні для України газові угоди з Росією від 2009 року, укладені під її керівництвом. На Заході такий вирок засудили, заявляючи, що чільні державні діячі мають нести за неправильні політичні рішення політичну відповідальність, але не кримінальну.

На обвинувачення на адресу Алекса ван дер Зваана і визнання ним своєї вини 20 лютого колишні українські посадовці часів підготовки звіту щодо Юлії Тимошенко, як виглядає, на цей час не реагували.