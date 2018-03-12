Блогер: Найбільша загроза для Порошенка – це Тимошенко 

Під час зустрічі з блогерами прямої заяви від Петра Порошенкаа про наміри балотуватися від президента не було, але такий висновок можна було зробити з його слів, розповів в ефірі Ранкової Свободи блогер Ярослав Матюшин. Втім, директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала переконаний, що підготовка до виборів уже розпочалася. Обидва експерти переконані, що головна боротьба буде точитися між лідером партії «Батьківщина» Юлією Тимошенко та чинним президентом України Петром Порошенком.

Прямо Петро Порошенко не сказав, що буде балотуватися, розповідає блогер і волонтер Ярослав Матюшин. Але, вважає він, такий висновок можна було зробити з його слів.

Є тільки одне можливе трактування, що він буде балотуватися

«Він казав, що вірить у свою перемогу, що ця перемога не тільки його буде, а всієї країни, і деякі навіть програмні речі пролунали. Тому тут є тільки одне можливе трактування, що він буде балотуватися», – каже Матюшин.

За словами блогера, питання балотуватися на другий термін чи ні для президента взагалі не стояло. Але, зауважує він, зараз прийшов час для того, щоб публічно про це сказати.

Його думку поділяє і директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала. Він зазначає, що найближчим часом має прозвучати офіційна заява про готовність балотуватися наступного року від Петра Порошенка.

Дуже мало президентів, які б добровільно відмовлялися балотуватися на другий термін

«Дуже мало президентів, які б добровільно відмовлялися балотуватися на другий термін. Балотуватися чи не балотуватися, коли людина стає президентом, дуже часто залежить не тільки від нього, а й від команди, з якою він приходить до влади. Як правило, вони завжди йдуть на другий термін», – наголошує Бала.

Підготовка до виборчої кампанії вже йде, заявив Віталій Бала. Експерт вважає, що Петру Порошенку для того, щоб перемогти на наступних виборах потрібно, перш за все, почати виконувати обіцянки й програмні речі, які він проголошував під час виборів у 2014 році.

Петро Порошенко перебуває в такій ситуації, коли йому треба йти на сакральні жертви

«Я думаю, що Петро Порошенко перебуває в такій ситуації, коли йому треба йти на сакральні жертви, йому треба позбавитися від тих гирь, які його тягнуть донизу. Якщо він буде здатен це зробити, тоді громадяни України можуть на це зреагувати», – каже Бала.

Кандидатів на наступних виборах буде достатньо, переконаний експерт, але основні лідери – це Тимошенко і Порошенко. Такої ж думки і Ярослав Матюшин. На його думку, наступні вибори будуть дуже складними.

Найбільша загроза політична для Петра Олексійовича – це пані Юлія Володимирівна

«Найбільша загроза політична для Петра Олексійовича – це пані Юлія Володимирівна. У неї досить потужна позиція стосовно Петра Олексійовича. І ще не треба забувати, що пані Тимошенко – це геніальний популіст. Це популіст від Бога. Вона завжди каже так і те, що хочуть почути люди. Тому це буде досить непроста боротьба», – переконаний Матюшин.

Блогер також відзначає те, що на наступних виборах будь-якому кандидату від опозиції буде простіше, ніж чинному президенту. Адже, каже Матюшин, їх нема за що критикувати, тому що вони нічого не зробили. Навіть те, що вони колись були при владі, наголошує він, народ не пам’ятає.

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