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20 Березень 2018, Київ 18:41
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Порошенко, Тимошенко і рік до виборів президента

Порошенко, Тимошенко і рік до виборів президента
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Якщо вірити даним опитування Київського міжнародного інституту соціології, якби вибори президента України відбулися наприкінці лютого, то в першому турі найбільше голосів набрала б лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко – 24,6%, а чинний президент України Петро Порошенко опинився б лише на 4-му місці з 9,8%. Останнім часом загострилася полеміка між симпатиками цих двох політиків. Наскільки далеко може зайти таке протистояння? Чи чекати українцям розкрутки не лише соціологічних воєн, а й воєн компроматів? Про це у програмі «Ваша Свобода» дискутували народні депутати України Григорій Шверк (БПП) і Сергій Власенко («Батьківщина»).

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