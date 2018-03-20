Порошенко, Тимошенко і рік до виборів президента

Якщо вірити даним опитування Київського міжнародного інституту соціології, якби вибори президента України відбулися наприкінці лютого, то в першому турі найбільше голосів набрала б лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко – 24,6%, а чинний президент України Петро Порошенко опинився б лише на 4-му місці з 9,8%. Останнім часом загострилася полеміка між симпатиками цих двох політиків. Наскільки далеко може зайти таке протистояння? Чи чекати українцям розкрутки не лише соціологічних воєн, а й воєн компроматів? Про це у програмі «Ваша Свобода» дискутували народні депутати України Григорій Шверк (БПП) і Сергій Власенко («Батьківщина»).