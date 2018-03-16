Гройсман: у мене немає планів балотуватися у президенти України

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що не планує балотуватися на посаду президента України. Про це він заявив в ефірі Радіо НВ.

«У мене завжди є готовність до відповідальності, але у мене немає жодного бажання та жодних планів балотуватися у президенти України», – сказав він.

Чергові вибори президента України мають відбутися 31 березня 2019 року.

Згідно з результатами опитування, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва й соціологічною службою Центру Разумкова і оприлюдненого в січні, лідерами президентського рейтингу в Україні є очільниця ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко і чинний президент Петро Порошенко, розрив між ними складає близько двох відсотків.

Президент Петро Порошенко під час свої прес-конференції 28 лютого заявив, що наразі не ухвалив рішення про те, чи балотуватиметься на новий термін на виборах голови держави у 2019 році.