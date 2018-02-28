Порошенко про участь у виборах-2019: я не програв ще жодної виборчої кампанії

Президент України Петро Порошенко заявляє, що наразі не ухвалив рішення про те, чи балотуватиметься на новий термін на виборах голови держави у 2019 році. Про це Порошенко сказав на щорічній прес-конференції 28 лютого в Києві.

На запитання про те, що він планує робити у разі, якщо програє на виборах, президент заявив: «Я не програв ще у своєму житті жодної виборчої кампанії».

«Позиція перша: я помилився, я точно 100 відсотків буду брати участь у президентських виборах – як виборець, буду голосувати в Україні, в Києві… Я наголошую, що після виборів я точно буду жити в Україні в будь-якій якості. Я небайдужий до України, я зроблю все, щоб не допустити реваншу», – сказав Порошенко.

За словами президента, рішення про те, чи балотуватися на новий термін він планує ухвалити, коли почнеться виборча кампанія.

Чергові вибори президента України мають відбутися 31 березня 2019 року.

Згідно з результатами опитування, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва й соціологічною службою Центру Разумкова і оприлюдненого в січні, лідерами президентського рейтингу в Україні є очільниця ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко і чинний президент Петро Порошенко, розрив між ними складає близько двох відсотків.