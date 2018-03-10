Про що Порошенко говорив на закритій зустрічі з блогерами?

У п’ятницю, 9 березня, президент Петро Порошенко провів закриту зустріч з низкою представників української блогосфери. Про неї стало відомо з постів тих, хто був на ній присутній. Про що ж говорив очільник держави?

Увечері 9 березня блогер та активіст центру «Миротворець» Мирослав Олешко опублікував світлину, яка привернула неабияку увагу користувачів: на ній він обіймається з президентом України Петром Порошенком. У підписі до фото Олешко пояснив: вона була зроблена на зустрічі керівника держави з блогерами, яка «щойно завершилась».

«Це була дуже тепла бесіда лідера країни зі звичайними людьми різних професій», – зазначив блогер і додав хештег #година_поруч_з_президентом.

У наступному пості, який з’явився вже вранці суботи, Мирослав Олешко, серед іншого, написав: «Однієї хвилини з ним мені вистачило, щоб зрозуміти, що він знає що треба робити і як треба робити… Ця бесіда – крок уперед. Напевно, ніде більше такого в країнах світу не було, щоб Президент зустрівся зі звичайними громадянами, – відповідав на запитання та почув їх думки. Без цензури, hard talk».

Шеф-редактор сайту «Петро і Мазепа» Віктор Трегубов також був серед присутніх на зустрічі з президентом. Каже, що на такий захід він потрапив вдруге (першого разу ходив два роки тому). За словами журналіста, нинішня розмова Порошенка з блогерами «насправді була дуже недовгою», а засобами запису під час неї користуватись не дозволили.

Про що говорили?

«Обговорили нагальні питання та шлях до нашої спільної перемоги», – пише Мирослав Олешко. Як випливає з його допису, а також допису Віктора Трегубова, під час зустрічі увагу звернули на широке коло тем. Зокрема:

податок на виведений капітал;

службу фінансових розслідувань і ще «низку заходів для спрощення життя середньому бізнесу»;

PayPal («за, помітно, що щиро, але очевидно, що не в пріоритеті»);

виборчу реформу;

нові гучні затримання і посадки («обіцяє, що буде весело і невдовзі»);

миротворчу місію на Донбасі («збирається дотиснути»);

співпрацю з МВФ («сваритись не має наміру, але збирається активно торгуватись»);

ситуацію в медіасфері («вона плавно переходить у ворожу пропаганду»);

перемогу на майбутніх виборах («розглядає цей варіант як найбільш імовірний, хоча і допускає можливість провалу»);

армію («знає про всі деталі, знає де і що відбувалось»).

Щодо останнього пункту, то за словами Олешка і Трегубова, Порошенко розповів, що витратив на неї гроші.

«Я не буду називати суму, не маючи можливості перевірити, але з тим, що я знаю, плюс-мінус збіглося… Загальна сума – обмежимось терміном класика – «дох…», – пише шеф-редактор сайту «Петро і Мазепа».

А от активіст центру «Миротворець» суму, витрачену Порошенком, таки оприлюднює. Каже, це мільярд «його власних коштів», за які той, зокрема, купує для бійців зброю. Олешко також стверджує, що очільник країни «активно читає військових блогерів» і «попросив їх передати йому більше інформації».

До речі, щодо інформації. Президент «засмучений недостатнім просуванням позитиву в медіа і взагалі загальним станом інфополя». Мовляв, населенню недостатньо повідомляють про здобутки країни. Що він при цьому має на увазі? Наприклад, «безвіз», реформи освіти, медицини, армії, поліції, суду (зокрема, склад нового Верховного суду), електронні декларації та нові антикорупційні органи (наприклад, НАБУ), які вважає перемогами.

«Порошенко слідує повністю вірі у перемогу, рветься у бій», – пише Мирослав Олешко.

«Незважаючи на нестачу часу, було значно цікавіше, ніж на прес-конференції, просто через те, що гості ставили за мету розпитати, а не під…колоти. З мінусів – деякі просто не встигли поставити питання, а інші, навпаки, зайняли непропорційний час на не зовсім серйозні репліки»,– підсумовує Віктор Трегубов.

А ось що пише про зустріч з Порошенком ще один топ-блогер Ігор Бігдан, відомий за ніком ibigdan у «Живому журналі»: «Вийшло кумедно: «порохоботи», які в інеті, як правило, захищають Порошенка, в реалі засипали його незручними запитаннями, скаргами на погану комунікацію з владою, на погану інформаційну політику, «ми всі помремо» і т.п. – одним словом, виглядали типовими зрадофілами :)»

Окрім того, Бігдан стверджує, що за результатами зустрічі «оптимізм блогерів не зашкалював, незважаючи на те, що Петро Олексійович визнає провали в інформаційній політиці і дуже хоче їх виправити».

Загалом блогер зауважує, що було цікаво: «Поговорили добре, відповіді на свої питання я отримав».

Хто ще ходив на закриту зустріч до президента, розповідає Алла Комарова:

Як відреагували соцмережі?

Інформація про те, що Порошенко у закритому форматі зустрічався з блогерами, викликала бурхливе обговорення у соцмережах.

«Невже незабаром вибори?» – запитує координатор громадської платформи «Нова Країна» Дмитро Лубкін. Він говорить про те, що і сам колись ходив на такі зустрічі до чиновників, але потім припинив їх відвідувати, адже «не дуже подобається, коли мене мають за ідіота і розраховують на шаровий піар».

«Більш беззубими і нудними бувають лише зустрічі чиновників зі своїми прес-службами і піар-відділами», – вважає він.

А от громадський діяч Олександр Равчев впевнений, що з точки зору комунікаційника Порошенка можна лише похвалити, адже «затятих порохоботів прямий доступ до «царственного тіла» робить більш відданими, а нейтральних схиляє до підтримки і постів на кшталт: «У Порошенка купа косяків, але всі інші ще гірші, і ми маємо його підтримати».

Тим часом частина користувачів провела паралелі між нинішньою закритою зустріччю Порошенка з блогерами і його нещодавнім спілкуванням з пресою.

Блогер Іван Марунич має на увазі саморекламу Дмитра Гордона, коли той, ставлячи питання президенту, пропіарив власний творчий вечір.

Інший момент, який запам’ятався зі спілкування Порошенка із пресою, а саме його фразу «Моє життя не цукор», обіграв журналіст Михайло Ткач у своєму іронічному вірші:

А от відомий блогер Антон Ходза згадав про скандальну фразу «дорогенька моя», адресовану президентом журналістці, яка поставила йому під час прес-конференції незручне запитання:

Тим часом відомий своїми фотожабами блогер Дмитро Коваленко у зв’язку з останніми подіями оновив відомий мем:

Утім, як повідомляє Мирослав Олешко, на зустріч з блогерами Порошенко прийшов з дружиною: «Каже, чекала його на першу годину дня вдома, але розуміючи, що не вийде, хоча треба дотриматись обіцянки, заїхав додому, щоб разом поїхати до нас на зустріч».

Хтось не потрапив на закрите спілкування, але теж мав змогу побачитись з президентом:

А ось і реакція щодо витрат Порошенка на українську армію, про які так багато пишуть після зустрічі:

​Водночас журналіст Олексій Братущак вважає, що інформація про витрати Порошенка на армію, оприлюднена блогерами, які відвідували закриту зустріч, може стати підставою для відкриття НАБУ справи щодо президента, адже «він про свої мільярдні витрати в своїх деклараціях не пише».

28 лютого в Києві президент Порошенко провів прес-конференцію з журналістами, під час якої, зокрема, відповів і на запитання журналістів Радіо Свобода.