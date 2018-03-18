Щоденник Паралімпійських ігор: «золота» естафета, втрачена «бронза» або просто – Пхьончхан, прощавай!

Завершився останній день змагань на XІІ зимових Паралімпійських Іграх. Україна змогла вибороти ще одне «золото» у свій кошик. На її рахунку 22 нагороди. Проте у другій естафеті «синьо-жовті» припустилися помилки – і втратили «бронзу». Про емоційний день –​у традиційному Щоденнику Паралімпійських ігор.

Збірна України сьогодні змагалася лише в лижних естафетах – змішаній та open. Правила приблизно однакові. У команді має бути чотири людини, які виступають у різних категоріях. Склад учасників формується за відсотковим співвідношенням. Як ми розповідали раніше, у кожного спортсмена, залежно від ураження організму, є свій відсотковий коефіціент. Цей показник усіх чотирьох атлетів підсумовується. Результат не має перевищувати 330% у змішаній естафеті та 370% – у open.

«Золотий» квартет

У змішаній естафеті Україну представляли Юрій Уткін, Людмила Ляшенко, Юлія Батенкова-Бауман та Оксана Шишкова. Уже перший учасник «синьо-жовтих» зміг відірватися від суперників на 17,5 секунди. Далі це відставання лише збільшувалося. Збірна України фінішувала з результатом 24 хвилин 31,9 секунди.

«Срібло» на рахунку збірної Канади (Наталі Вілкі, Емілі Янг, Кріс Клебл та Марк Аренц). Від українців «кленові» відстали на 50 секунд.

А бронзовим призером стало тріо з Німеччини – Андреа Ескау (вона долала дві ділянки гонки), Стефен Лемкер та Александер Ехлер.

«Ми всі працювали. Кожен на своєму етапі виклався на максимум. І все нам удалося, бо класна команда», – прокоментувала виступ Юлія Батенкова-Бауман.

​«Усі робили свою роботу: бігли, як в останній раз», – каже Людмила Ляшенко.

«У таких гонках дуже важливо, коли команда єдина й колектив один за одного бореться. Я – один чоловік у команді, тому мав викластися та зробити все, що в моїх силах», – каже Юрій Уткін

Такі різні естафети…

Естафета open для України завершилася неприємно – штрафом і втратою нагороди. Під синьо-жовтим прапором виступали на цьому етапі Ярослав Решетинський, Ольга Прилуцька, Григорій Вовчинський та Анатолій Ковалевський.

Ярослав Решетинський стартував першим і за результатами своєї ділянки мав змогу потрапити до топ-3, проте на останньому віражі український спортсмен із вадами зору впав.

«Лижі дуже швидко їхали. Центр тяжіння переніс назад і ноги поїхали вперед. Ось така прикра помилка. Упав. Не міг дуже швидко піднятися та зоорієнтуватися. Усе ж таки це зробив, але час утрачено», – каже Ярослав Решетинський.

​Перший етап українці завершили четвертими, на дистанцію зайшла Ольга Прилуцька. Спортсменка з вадами зору стартувала завчасно, через що збірну України «нагородили» штрафом – додатковим часом.

«Ця волонтер сказала, що буде мене контролювати та відпустить руку, коли мені потрібно стартувати. Вона відпустила, я думала, що треба стартувати, Боря (гайд Ольги Прилуцької Борис Бабар – ред.) кричить: «Назад»! І я смикнулась. Зробила один крок. Відчуваю себе винуватою. І дуже прикро, що так вийшло», – каже Ольга Прилуцька.

Після виступу Ольги Україна показувала восьмий результат. Коли на старт вийшов Григорій Вовчинський, було видно, що він готовий боротися. Вовчинський зробив неймовірне. Він передав естафету із третім результатом. Анатолій Ковалевський цю позицію втримав, проте через штраф, який додали лише після фінішу останнього учасника, Україна стала п'ятою.

«Золото» здобуло французьке тріо – Бенжамін Дав’є (який долав дві ділянки), Антоні Шаленкон та Томас Кларіон. Срібну нагороду виборола команда Норвегії. А третіми стала збірна Канади.

Хокей: не забиваєш ти – заб’ють тобі

У фіналі хокейного турніру зустрілися збірні США та Канади. Що матч не буде легким, стало зрозуміло з самого початку. Адже обидві команди всі ігри на шляху до «золота» завершували з розгромними рахунками. Вони розчавлювали суперників. Тож у фіналі була справжня битва титанів. Велика швидкість, активний пресинг, постійні атаки.

Першими забили канадці. На 12 хвилині Біллі Бріджес відкрив рахунок. І майже до останньої хвилини третього періоду, практично весь матч Канада грала з цією перевагою. А під кінець, напевно, вирішила, що «золото» – вже у кишені. Тож за це американці й покарали свого суперника.

На 44 хвилині хокеїст зі США Деклан Фармер зрівняв рахунок. Долю «золота» мали вирішити в овертаймі. І фортуна знову посміхнулася Фармеру. Він забив вирішальну шайбу, тим самим зробивши США – чемпіонами Паралімпіади з хокею.

Гірськолижний спорт: жіночий слалом

Словацька спортсменка Генріета Фаркасова, яка здобула чотири золоті нагороди в гірськолижному спорті серед жінок із порушенням зору і була головною претенденткою на чемпіонський титул у слаломі, припускається помилки у другій спробі. І за результатами двох заїздів Фаркасова здобуває срібну нагороду. А чемпіонкою у слаломі стає Менна Фіцпатрік із Великобританії. Третє місце – Міллі Кнайт із Великобританії.

У категорії «стоячи» Марі Боше з Франції здобуває четверту золоту нагороду на XІІ зимових Паралімпійських іграх. У слаломі французька спортсменка всі дві спроби завершила з першим результатом. Другою стала Моллі Джепсен із Канади, а «бронзу» здобула німкеня Андреа Ротфусс.

Німкеня Анна-Лена Форстер стає паралімпійською чемпіонкою серед жінок у категорії «сидячи». Срібна призерка – Момока Мураока з Японії, а бронзова – Хейке Едер із Австрії.

Командний залік

За кількістю золотих нагород Україна повторила свій найкращий результат (виступ у Турині-2006) – 7 медалей. Проте в загальному заліку «синьо-жовті» здобули 22 нагороди, що на три менше, ніж у рекордній Паралімпіаді.

У Пхьончхані Україна здобула ще 7 срібних та 8 бронзових. У командному заліку стала шостою, пропустивши вперед Німеччину, Францію, Канаду, команду під нейтральним прапором та США.

Американська команда виборола 36 медалей (13 золотих, 15 срібних та 8 бронзових).

Уже 20-го березня збірна України повертається додому. Зустріти паралімпійців можна буде о 12:30 в терміналі аеропорту «Бориспіль».