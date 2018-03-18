Паралімпійські ігри: «золоті» лижники – все, що потрібно знати про останню перемогу України

В останній день змагань на XІІ зимових Паралімпійських іграх збірна України, в складі якої виступили Юрій Уткін, Людмила Ляшенко, Юлія Батенкова-Бауман та Оксана Шишкова. здобула своє сьоме «золото» в змішаній естафеті в лижних гонках. «Синьо-жовтий» квартет обігнав своїх найближчих суперників на 50 секунд. Радіо Свобода зібрало найцікавіші факти про «золоту» команду лижників.

Юрій Уткін

Дитинство та освіта. Харків’янин Юрій Уткін народився з вадами зору. Навчався в школі-інтернаті для дітей з ослабленим зором, проте вже тоді займався спортом – біг та лижі. Саме там Юрія помітили тренери з біатлону та запропонували спробувати свої сили в цьому виді спорту. Навчався в Харківській зооветеринарній академії.

Спорт. Дебютував на міжнародному турнірі у в Німеччині в 2009 році. На Паралімпіаді в 2014 році був срібним призером у лижній естафеті. А вже у Пхьончхані зміг покращити цей результат до золотого. Також на цих Іграх Юрій Уткін здобув ще й «бронзу» на дистанції 12,5 кілометрів у біатлоні серед чоловіків із вадами зору.

Хоббі. Цікавиться велоспортом та музикою. Любить читати та подорожувати.

Людмила Ляшенко

Дитинство та освіта. Народилась у Запоріжжі із вадами розвитку верхніх і нижніх кінцівок. Перенесла складні операції, але відновити цілковито одну руку не вдалося. Дитиною навчалась і проживала в будинку-інтернаті в Олешках (колишнє Цюрупінськ). Вона – сирота. У Харківському обліково-економічному технікумі здобула фах соціального працівника. Також навчалась у Харківській державній академії фізичного виховання.

Спорт. Починала з легкої атлетики. Але у збірній технікуму стала на лижі. Більше вже з ними та улюбленим біатлоном не розлучалася. Дебютувала у 2012 році на міжнародних змаганнях у Фінляндії. Свою першу Паралімпіаду, яка була у Сочі у 2014 році Людмила Ляшенко завершила без нагород, проте в Пхьончхані здобула аж чотири: бронзові медалі у біатлоні на дистанції 6 та 10 кілометрів, у лижних гонках на 15 кілометрів, а тепер і «золото» в естафеті.

Хоббі. Слухати музику, грати в настільний теніс, фотографувати та вишивати.

Особисте. Як повідомляла «Українська правда», незадовго до Нового року Людмилу Ляшенко виселили з гуртожитку й нині вона живе в подруги.

Юлія Батенкова-Бауман

Дитинство та освіта. Народилася в Сімферополі. До 8 років займалася там гімнастикою, проте одне ДТП змінило життя українки. В аварії загинули її мати та брат, а сама Юлія втратила руку. Згодом Юлія з родиною переїхала на Волинь. Саме там вона закінчила школу та здобула вищу освіту в Луцькому інституті розвитку людини Університету «Україна» за спеціальністю «право».

Спорт. У дитинстві займалася гімнастикою. Після аварії перевірила свої сили в легкій атлетиці. стала багаторазовою чемпіонкою України з легкої атлетики на бігових дистанціях 400 та 1500 метрів. І лише у 19 років зацікавилася зимовими видами. Дебютувала у 2005 році на чемпіонаті світу в США. За цей час стала тринадцятиразовою призеркою Паралімпійських ігор, проте жодного разу не виборювала «золото». Останні сподівання були на Ігри у Пхьончхані. Проте тут жодну з індивідуальних гонок вона не завершила в трійці-лідерів. Усе змінила естафета.

Особисте. Одружена, є донька Злата. Юлія Батенкова-Бауман упевнена, що Злата і є головним її «золотом».

Вона вірить: якщо купити нову шапку напередодні змагань, це принесе їй щастя.

Оксана Шишкова

Дитинство та освіта. У 10 років почав погіршуватися зір. Навчалась у Харківській школі-інтернаті для дітей з ослабленим зором. Там почала займатися лижними гонками та біатлоном. У 2009 році вступила до Харківської зооветеринарної академії, на спеціалізацію «кінолог».

Спорт. Із трьох років займалася акробатичною гімнастикою, потім кунг-фу, легкою атлетикою та футболом. Оксана Шишкова почала кататися на трасах України лише в 17 років, а вже у 2014-му чотири рази піднімалась на Паралімпійський п’єдестал. У Сочі вона здобула чотири бронзові нагороди. У Пхьончхані Шишкова здобула 6 нагород: «срібло» у біатлоні на дистанції 6 та 12,5 кілометрів та «золото» на дистанції 10 кілометрів, а також «срібло» в лижних гонках на 15 кілометрів, «бронзу» у спринті та «золото» в естафеті. І це найбільша кількість нагород у збірній України. Серед всіх мультимедалістів Паралімпійських ігор Шишкова посідає восьме місце.

Особисте. Іграшка-ведмедик, який подорожує з Оксаною на всі змагання із 2010 року. Свої перемоги присвячує воїнам АТО.

Хоча від кожної команди змагається і чотири спортсмени в естафеті, не можна забувати у збірній Україні ще про двох учасників, без яких цієї б нагороди не було – це спортсмени-лідери, які допомагають долати дистанції атлетам з вадами зору. Руслан Перехода та Віталій Казаков – гайди Юрія Уткіна та Оксани Шишкової.