Команда Суспільного вибачилася і пояснила, чому в ефірі з’явилася карта без Криму

Команда Суспільного просить вибачення за оприлюднення в ефірі карти України без Криму і називає це технічною помилкою.

«Коли дизайнер новин робив графіку для прогнозу погоди, він працював з єдиним шаблоном, який використовується для візуалізації всіх подій. Помилково, вимикаючи непотрібні для цієї новини елементи, дизайнер вимкнув й кілька потрібних шарів: зображення Криму й назви всіх областей. А оскільки цей слайд готувався вже під час прямого ефіру новин, у випускового режисера не було змоги його перевірити. Відтак глядачі побачили такі критичні й дуже грубі помилки», – йдеться у заяві, оприлюдненій 16 березня.

16 березня у вечірньому випуску новин на UA: Перший у прямому ефірі трапилась технічна помилка, внаслідок якої глядачі 27 секунд бачили карту України з помилками. Зокрема, на карті не були відображені назви областей і міст, а також показана територія без півострову Крим. Деякі користувачі соцмереж висловили обурення через оприлюднення такої карти, оскільки фінансова підтримка Суспільного здійснюється за рахунок держбюджету.

Голова Національної суспільної телерадіокомпанії України Зураб Аласанія цей інцидент прокоментував так: «інколи здається, що ми не просто затято шукаємо зраду навколо, а мріємо про неї. Ну й знаходимо, звісно».

Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року. Захід визнав окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели низки економічних санкцій. Москва заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».