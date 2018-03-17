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17 Березень 2018, Київ 23:14
Фотогалереї

Березень у кримській Нікіті: алича в цвіту, перші пляжники та шашлики біля моря (фотогалерея)

Історія Нікіти – невеликого курортного селища біля Ялти – йде вглиб тисячоліть. Відомо, що тут протягом II-III століть поселилися нащадки готів і аланів, які змішалися з автохтонним населенням і прийняли тоді ж християнство.

Більшості ж приморське селище Нікіта відоме завдяки тутешньому ботанічному саду, який 1812 року розбив ботанік і садівник Християн Стевен. Близько 500 видів екзотичних рослин для свого дітища в Нікіті він збирав у різних частинах світу. Родючий грунт спеціально доставляли з південних регіонів України.
Над квітучою аличею в Нікіті вже дзижчать бджоли
1 Над квітучою аличею в Нікіті вже дзижчать бджоли
Нікітська набережна
2 Нікітська набережна
Днем раніше селище заливало дощем
3 Днем раніше селище заливало дощем
Вдалині в сизому серпанку видно обриси сусідньої Ялти
4 Вдалині в сизому серпанку видно обриси сусідньої Ялти
Дорослі пляжники люблять сонячні ванни
5 Дорослі пляжники люблять сонячні ванни
А наймолодші &ndash;&nbsp;купання у ще прохолодному морі
6 А наймолодші – купання у ще прохолодному морі
Порядки на території селища встановлює Нікітський ботанічний сад
7 Порядки на території селища встановлює Нікітський ботанічний сад
Однак деяких заборони не зупиняють: шашлики смажаться прямо на пляжі
8 Однак деяких заборони не зупиняють: шашлики смажаться прямо на пляжі
Скелі мису Мартьян
9 Скелі мису Мартьян
&laquo;Дикий&raquo; пляж мису Мартьян. Купання тут офіційно заборонено
10 «Дикий» пляж мису Мартьян. Купання тут офіційно заборонено
Під покровом американських секвой
11 Під покровом американських секвой
Українська охоронна табличка заповідника &laquo;Мис Мартьян&raquo;
12 Українська охоронна табличка заповідника «Мис Мартьян»
Розбивка експозиційного розарію на місці колишніх селекційно-колекційних ділянок фейхоа і гранат. Колись старий розарій забудувала фірма &laquo;Консоль&raquo;
13 Розбивка експозиційного розарію на місці колишніх селекційно-колекційних ділянок фейхоа і гранат. Колись старий розарій забудувала фірма «Консоль»
&laquo;Шрек&raquo; в одному з парків Нікітського ботсаду
14 «Шрек» в одному з парків Нікітського ботсаду
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