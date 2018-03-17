Історія Нікіти – невеликого курортного селища біля Ялти – йде вглиб тисячоліть. Відомо, що тут протягом II-III століть поселилися нащадки готів і аланів, які змішалися з автохтонним населенням і прийняли тоді ж християнство.



Більшості ж приморське селище Нікіта відоме завдяки тутешньому ботанічному саду, який 1812 року розбив ботанік і садівник Християн Стевен. Близько 500 видів екзотичних рослин для свого дітища в Нікіті він збирав у різних частинах світу. Родючий грунт спеціально доставляли з південних регіонів України.