Україна направила в ООН офіційні листи про незаконність російських виборів в Криму

Україна направила генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррешу, голові Ради безпеки Карелу ван Остерому і делегаціям усіх країн-членів офіційні листи про те, що проведення Росією президентських виборів в анексованому Криму порушує Статут ООН. Про це повідомляється у twitter місії України при ООН.

Місія оприлюднила копії листів постійного представника України при ООН Володимиром Єльченком.

«Маю честь передати Резолюцію Верховної Ради України з її зверненням до міжнародного співтовариства у зв'язку з організацією незаконних виборів президента Росії на тимчасово окупованій частині території України – в АР Крим та місті Севастополі», – зазначається в листі.

Українські дипломати закликають застосувати додаткові санкції проти представників російських органів влади півострова в разі проведення незаконного голосування.

Вибори президента Росії призначені на 18 березня 2018 року – річницю російської анексії Криму. У них візьмуть участь вісім кандидатів – Сергій Бабурін, Павло Грудинін, Володимир Жириновський, Володимир Путін, Ксенія Собчак, Максим Сурайкін, Борис Титов і Григорій Явлінський.

16 лютого президент України Петро Порошенко закликав світову громадськість не визнавати результати майбутніх виборів президента Росії в анексованому Криму.

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