Голосування за президента Росії в окупованому Криму: «пробоїна в легітимності»

Данило Гальперович, Тарас Бурнос

Анексія Криму відображається як на ставленні до російської влади в світі, так і на можливостях росіян.

Увечері 14 березня, виходячи на сцену в Севастополі, президент Росії Володимир Путін був явно в святковому настрої. Звертаючись до глядачів концерту-мітингу на честь четвертої річниці «референдуму», покликаного зробити анексію Росією Криму «легітимною», він у мікрофон дякував присутнім: «Чотири роки тому ви прийняли історичне рішення. Завдяки вашим рішенням Севастополь і Крим повернулися в свій рідний дім нашої спільної батьківщини, дім нашої матінки Росії».

За словами Путіна, сказаними під час його виступу в Севастополі, учасники голосування 4 роки тому «показали всьому світові, що таке справжня, а не показна демократія».

Варто, однак, нагадати, що акт «справжньої демократії» здійснювався під дулами автоматів російського військового спецназу – «зелених чоловічків», яких у Росії люблять називати «ввічливими людьми».

Через чотири роки вибори президента Росії приурочені до роковин «приєднання» Криму – 18 березня, про що російським парламентом у 2017 році було прийнято спеціальне рішення. Однак саме голосування в Криму на цих виборах може підірвати легітимність того, кого в Росії оберуть в кінці цього тижня головою держави на наступні шість років.

Україна просить світову спільноту не визнавати голосування в Криму

Влада України підкреслює, що світова спільнота має бути послідовною: не визнаючи Крим російським, вона не повинна й визнавати проведені там Росією вибори.

Президент України Петро Порошенко закликав усіх європейських партнерів і весь світ рішуче відреагувати на «той виборчий фарс, який Москва організовує цієї неділі на окупованій території українського Криму – на четверту річницю спроби анексії Кримського півострова».

Надзвичайно важлива єдина позиція всього світу про невизнання виборів президента Росії на території окупованого Криму

«Це надзвичайно небезпечна провокація, коли сьогодні президент Росії Путін, просто напередодні виборів, навмисно їде на окуповану територію, відвідує Сімферополь, відвідує Севастополь, і саме тому надзвичайно важлива єдина позиція всього світу про невизнання виборів президента Росії на території окупованого Криму», – заявив президент України.

«Ми будемо приділяти велику увагу тому, щоб ці вибори на території Криму не були визнані в світі, щоб там не було спостерігачів, а також, щоб ті, хто бере безпосередню участь в організації цих так званих виборів, були притягнуті до відповідальності, в тому числі і аж до застосування санкцій проти зазначених осіб», – сказав Порошенко, зустрічаючись з президентом Австрії Александером ван дер Белленом.

Напередодні, під час зустрічі 13 березня з послами країн «Групи семи» та Євросоюзу, акредитованими в Україні, Петро Порошенко висловив подяку за тверду й рішучу позицію підтримки України в її прагненні відновити суверенітет і територіальну цілісність.

«У контексті президентських виборів у Росії було висловлено рішучий осуд планів проведення відповідного виборчого процесу на території тимчасово окупованого Криму», – повідомила прес-служба президента України за підсумками цієї зустрічі.

Рефат Чубаров: саме внаслідок голосування в Криму Путін стає нелегітимним

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров в інтерв’ю «Голосові Америки» розповів про те, що Верховна Рада України, обговорюючи ухвалену нею 1 березня заяву на адресу міжнародної спільноти у зв’язку з голосуванням на виборах президента Росії в анексованому Криму, обговорювала різні щодо рішучості варіанти: «При підготовці нашого проекту ми обговорювали можливість повної ізоляції новообраного президента Росії – ізоляції дипломатичної і політичної з боку держав-членів ООН внаслідок того, що ці вибори незаконно поширені на територію української держави».

«Я запропонував варіант фрагменту тексту цієї заяви із закликом до лідерів країн світу не визнавати повноваження президента Росії, який буде обраний. Але в ході дискусії наші дипломати і частина депутатів Ради переконували мене в тому, що цей заклик до повної ізоляції, будучи обґрунтованим і виправданим з точки зору міжнародного права, поставить в дуже складне становище наших же партнерів, які необхідність такої ізоляції усвідомлюють, але ще не готові так діяти», – розповів Рефат Чубаров.

Ми домовилися закликати лідерів країн до того, щоб вони уникали прийняття запрошень від імені президента Росії, не здійснювали державні візити в Росію і самі не запрошували президента Росії

«Тому, – продовжив депутат Верховної Ради України – ми домовилися про компромісний варіант: закликати лідерів країн до того, щоб вони уникали прийняття запрошень від імені президента Росії, не здійснювали державні візити в Росію і самі не запрошували президента Росії».

Рефат Чубаров сподівається на те, що до України прислухаються: «Зрозуміло, ми ці наші заклики будемо намагатися максимально реалізовувати. Я розумію, що нам буде дуже важко переконати більшість держав дотримуватися цих закликів, але вже є кілька держав, які уникають і поїздок, і запрошень. І я розраховую на те, що ще десяток-два країн після цих незаконних виборів в Криму вирішать так діяти».

«У нас немає сумніву, що в результаті цих псевдовиборів президентом Росії залишиться Путін, і саме через голосування в Криму, саме внаслідок цього голосування він стає не просто більш «токсичним», але й реально втрачає свою легітимність» – вважає лідер Меджлісу кримськотатарського народу.

Олена Лук’янова: Крим – це пробоїна в легітимності російської влади

Російський професор права, юрист-конституціоналіст Олена Лук’янова в своєму аналізі наслідків голосування на виборах президента Росії в Криму, висловленому в інтерв’ю Російській службі «Голосу Америки», підкреслює, що в самій Росії ніяких наслідків не буде, але за її межами – можуть бути.

«У Росії приєднання Криму схвалено конституційним законом, і тут, звичайно, наслідків ніяких, але з точки зору міжнародного права результати голосування на цій території враховуватися не повинні. Всі розмови про те, що це малий відсоток і, отже, він не впливає, – на мій погляд, є необґрунтованими, бо це, власне, частина давньої суперечки про те, скільки голосів повинні бути сумнівними, щоб визнати вибори нелегітимними. І на мій погляд, коли у вас сумнівними є кілька мільйонів голосів, то це вже велика цифра, утворюється пробоїна в легітимності», – каже фахівець.

Міжнародна громадськість, найімовірніше, поставить ці вибори під сумнів. Але коли правитель утримує владу в авторитарній державі, то йому все одно, якими методами це робити

«Міжнародна громадськість, найімовірніше, поставить ці вибори під сумнів. Вона пред’явить переможцеві і Крим, і не тільки його – саму нелегітимність його висунення, яке я як юрист вважаю антиконституційним. Але коли правитель утримує владу в авторитарній державі, то йому все одно, якими методами це робити. А те, що Росія сьогодні – авторитарна держава, яка діє не за своєю конституцією, – практично не ставиться під сумнів», – каже відомий російський юрист.

Поки що всі гріхи Путіна пред’являють не йому, а нам, росіянам

Олена Лук’янова каже, що відповідь Заходу на анексію Криму Росією вона відчуває буквально на собі: «Поки що всі гріхи Путіна пред’являють не йому, а нам, росіянам, у тому числі і тим, хто його не підтримує, але змушений розплачуватися за ці кремлівські гри. Мені американський банк із представництвом у Європі не відкриває рахунок зараз, тому що я – громадянка Росії, тому що у мене російський паспорт».