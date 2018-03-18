Телеканал СТБ продемонстрував в ефірі карту України без Криму.

Сам телеканал вибачився за інцидент.

«Телеканал СТБ приносить свої вибачення за неприпустиму помилку, яка сталася у програмі «Холостяк» від 16 березня 2018 року – некоректне графічне зображення карти України. Звертаємо увагу наших глядачів, що це зображення є неприємною для нас технічною помилкою та в жодному разі не є офіційною позицією каналу СТБ щодо державних кордонів України, бо Крим – це Україна!» – заявили на СТБ.

Телеканал заявив, що виправив помилку у всіх відео на своїх офіційних сторінках.

Подібний випадок трапився також 16 березня у вечірньому випуску новин на телеканалі «UA:Перший». У прямому ефірі глядачі 27 секунд бачили карту України з помилками. Зокрема, на ній не були відображені назви областей і міст, а також показана територія без півострова Крим.

Команда «Суспільного телебачення» вибачилася й повідомила, що це була технічна помилка.

Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року. Захід визнав окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели низки економічних санкцій. Москва заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».