У Львові спалили «Кремль»

З 8:00 18 березня у Львові близько півсотні громадських активістів з організацій «Правий сектор», «ОУН», «Національний корпус», ВО «Свобода» пікетують біля приміщення Генерального консульства Росії.

Вони заблокували вхід до будівлі, розвісили фотографії з зони бойових дій на Донбасі, щоб ще раз наголосити, що там присутні російські солдати. Також довкола приміщення консульства розміщені плакати з гаслами – «Жодного голосу окупантам», «Крим – це Україна», «Виборів Путіна тут не буде», «Московські свині, геть з України», «Чемодан, вакзал, Расєя».

Активісти на знак протесту щодо агресивних дій Росії у світі спалили біля консульства символічний «Кремль», складений із дитячого конструктора.

«Росія це світовий агресор, і військові конфлікти, розпалені саме керівництвом Росії, з використанням забороненої зброї, призводять до трагічних наслідків. Росія сьогодні є загрозою для демократичних держав. Ми сьогодні блокуємо проведення виборів у Львові», – каже представник громадської організації «Добровольчий рух ОУН» Тарас Юрків.

У приміщенні консульства Росії є працівники, але хто саме, невідомо. За інформацією громадських активістів «Варти-1», уночі на автомобілях із російськими дипломатичними номерами були намальовані червоно-чорні прапори.

«Акція наша мирна. Хочемо побачити тих, хто у нас тут хоче своїм виборчим правом, згідно з правовими нормами, привести знову до влади Путіна. Бо у Росії немає жодної альтернативи. Ми не прийшли робити провокації. До нас надійшла інформація, що два дні тому тут відбувалось голосування, ми приїхали і три години провели біля будівлі, але нікого не застали», – говорить Тарас на псевдо «Хаммер», керівник «Правого сектора» Львівщини.

До протестувальників протягом дня приєднуються нові активісти. Попередньо акція триватиме до 20:00 години, але, можливо, за словами учасників протесту, завершать її швидше.

Вибори президента Росії проводять 18 березня 2018 року, в четверту річницю російської анексії Криму. Спеціально для того, щоб дві дати збіглися, в Росії змінили виборче законодавство – раніше передбачалося, що вибори мали відбутися в останню неділю березня, тобто 25 числа.

Росіяни можуть проголосувати за вісьмох кандидатів, але аналітики вважають, що ці вибори є фактичним перезатвердженням на новий шестирічний термін чинного російського лідера Володимира Путіна, який перебуває при владі вже 18 років. До виборів не був допущений Олексій Навальний – єдиний кандидат, який вів свою кампанію понад рік, ще від кінця 2016 року.

16 лютого президент України Петро Порошенко закликав світову спільноту не визнавати результати виборів президента Росії в анексованому Криму.

Про невизнання виборів президента Росії в Криму йдеться в декларації верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріки Моґеріні.