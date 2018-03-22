Пропаганда Росії під час президентських виборів-2018

Робоча група East Stratcom повідомляє про методи російської пропаганди під час президентських виборів у Росії і те, як вони проходили «у тіні» Криму.

«Під час виборчої кампанії незалежні російські журналісти показали, як ЗМІ Росії використовують різні види державної пропаганди, щоб підтримати високу явку і тверду підтримку чинного президента Росії Володимира Путіна», – пишуть на сайті EU vs Disinfo.

Експерти вважають, що російська передвиборча агітація відбувалась двома паралельними шляхами. З одного боку, це агресивні повідомлення, націлені на іноземні держави, що примножували образ Росії як сильної та могутньої. А з іншого – незалежні журналістські розслідування дали знати, що підконтрольні державі ЗМІ отримували вказівки притлумити найбільш панічні елементи своєї традиційної риторики щодо самої Росії.

«На додачу до цього двостороннього підходу, річниця анексії Криму, яка збіглася з днем виборів, була використана для посилення почуття національної гордості, граючи на знаменитій емоційній і дезінформаційній ноті про «повернення» Криму до Росії», – мовиться у матеріалі.

Стримування за кордоном: ядерний потенціал та отруєння у Солсбері

Просто перед виборами сталися дві події, пов’язані із стосунками Росії з рештою світу, що привернули увагу Росії і міжнародної спільноти.

«Обидва випадки використали, щоб підтримати войовничу розповідь про Росію як сильну і навіть небезпечну на міжнародній арені», – вважають автори матеріалу.

1 березня президент Росії Володимир Путін виступив з посланням до парламенту, в якому вирішив розповісти про нову російську ядерну зброю. Раніше російські видання The Insider і Republic писали, що кульмінація відеоролика із нібито «новою зброєю», схоже, ідентична мультиплікації, зробленій 11 років тому російською державною телекомпанією «Перший канал».

«Старе відео показало можливості іншої зброї, яка відтак була представлена як нова суперзброя Росії», – пише EU vs Disinfo.

На думку експертів East Stratcom, отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипаля, його дочки, співробітника поліції та інших у Солсбері у Великобританії також підтримує план російської пропаганди і підсилює дезінформаційну тезу про російське керівництво, що «має майже безмежну владу». Після отруєння Скрипаля у ЗМІ поширювали дезінформаційну ідею, що інцидент був провокацією Заходу перед президентськими виборами в неділю.

«Як справа Скрипаля, так і бряжчання ядерною зброєю вписуються в загальну прокремлівську оповідь про Росію як про обложену фортецю, лідери якої борються за справедливу справу захисту держави», – мовиться у матеріалі.

Нижче російський карикатурист Сергій Йолкін ілюструє те, як він бачить двоєслів’я російського президента про отруєння Скрипаля – з однією дезінформаційною тезою, орієнтованою на Захід, і зовсім іншим пропагандистським наративом, спрямованим на внутрішню російську аудиторію.

Джерела: державним журналістам доручили «оповідь про мирну країну»

У статті, опублікованій незалежним російським виданням The Insider, журналісти, які працюють на провідних державних телеканалах, описують політичні вказівки, отримані керівництвом їхніх каналів на період передвиборної агітації. Загальна інформація від джерел The Insider, про яку всі говорили анонімно, полягає в тому, що про Путіна треба говорити як про президента, а не як про кандидата, і ці новини не повинні містити згадок про президента поруч зі згадками про інших кандидатів.

«Разом з уже встановленою традицією, що Путін ніколи не з’являється в дебатах із іншими кандидатами, ці рекомендації створюють повну картину ні на кого не схожого чинного президента, якого не можна порівняти з жодним іншим кандидатом», – вважають автори звіту.

Джерела російського видання також повідомили, що телевізійні канали нібито отримали вказівки приглушити тривожні повідомлення про потенційну нестабільність всередині Росії, яку часто подають телеканали, такі, як «НТВ» та «РЕН-ТВ», у формі дезінформації про змови між російськими неурядовими організаціями та іноземними політиками і дипломатами.

«Це дозволило створити контраст між божевільним світом і Росією як безпечним місцем», – мовиться у звіті.

У тіні Криму

«Хоча результат виборів був вирішений наперед, один сюрприз відбувся в квітні 2017 року, коли було внесено поправки до російського законодавства, що дозволило дню виборів збігтися з річницею анексії Криму Росією», – нагадують автори матеріалу і додають, що через цей крок четвертий термін Путіна прив’язується до почуттів національної гордості в надзвичайно емоційній, підтриманій державою дезінформаційній оповіді про те, що «наш» Крим «повертається додому» в Росію.

У той же час вибір Криму як символу виборів підвищує ставки у відносинах Росії з міжнародним співтовариством: більшість держав у світі, включаючи держави-члени ЄС, не визнають Крим російським, і з цієї причини також не визнають ту частину президентських виборів, яка відбулася там.

Аналітична pобоча група зі стратегічних комунікацій East Stratcom створена верховним представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федерікою Моґеріні в 2015 році у відповідь на прохання голів держав усіх 28 країн-членів ЄС «здійснювати протидію кампанії дезінформації з боку Росії».