Замість того, щоб надати пояснення з ситуації в англійському Солсбері, Росія запустила кампанію з дезінформації, повідомляє Міністерство закордонних справ Великобританії.

Зовнішньополітична установа Британії ще раз наголосила, що міжнародні лідери погоджуються – з дуже високою ймовірністю джерелом нападу була Росія.

Однак Кремль та російські державні медіа відповіли запереченнями, відволіканням уваги та погрозами, йдеться в повідомленні.

МЗС Великобританії перераховує наступні повідомлення російських ЗМІ в рамках кампанії з дезінформації:

«Великобританія зробила це, щоб посилити антиросійські настрої»;

«США зробили це, щоб дестабілізувати світ»;

«нервово-паралітичний газ походить з Чехії, Словаччини або Швеції»;

російські державні канали заявляли, що отруєння трапилось «у результаті спроби самогубства, передозування або навіть що причиною став витік речовини з наукового центру Великобританії»;

один з каналів, пов’язаний з Кремлем, навіть заявив, що «винною є теща Скрипаля».

Британський міністр закордонних справ Борис Джонсон заявив у неділю, що Росія роками накопичувала смертельну нервово-паралітичну речовину, яка була використана при спробі отруєння Сергія Скрипаля.

Британія заявляє, що це перший випадок використання такої хімічної зброї на території Європи з часів Другої світової війни.

«У нас насправді є докази того, що протягом останніх десяти років Росія не тільки досліджувала способи доставки нервово-паралітичних речовин з метою вбивства, але й створювала запаси «Новачка», – заявив міністр телеканалу BBC.