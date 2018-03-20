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20 Березень 2018, Київ 15:40
Політика

До чого тут теща? Британія викриває російську дезінформацію в «справі Скрипаля»

Британський міністр закордонних справ Борис Джонсон

Замість того, щоб надати пояснення з ситуації в англійському Солсбері, Росія запустила кампанію з дезінформації, повідомляє Міністерство закордонних справ Великобританії.

Зовнішньополітична установа Британії ще раз наголосила, що міжнародні лідери погоджуються – з дуже високою ймовірністю джерелом нападу була Росія.

Однак Кремль та російські державні медіа відповіли запереченнями, відволіканням уваги та погрозами, йдеться в повідомленні.

МЗС Великобританії перераховує наступні повідомлення російських ЗМІ в рамках кампанії з дезінформації:

  • «Великобританія зробила це, щоб посилити антиросійські настрої»;
  • «США зробили це, щоб дестабілізувати світ»;
  • «нервово-паралітичний газ походить з Чехії, Словаччини або Швеції»;
  • російські державні канали заявляли, що отруєння трапилось «у результаті спроби самогубства, передозування або навіть що причиною став витік речовини з наукового центру Великобританії»;
  • один з каналів, пов’язаний з Кремлем, навіть заявив, що «винною є теща Скрипаля».

Британський міністр закордонних справ Борис Джонсон заявив у неділю, що Росія роками накопичувала смертельну нервово-паралітичну речовину, яка була використана при спробі отруєння Сергія Скрипаля.

«Росія більше нікого не обдурить». Джонсон про «справу Скрипаля» (відео)
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«Росія більше нікого не обдурить». Джонсон про «справу Скрипаля» (відео)

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Британія заявляє, що це перший випадок використання такої хімічної зброї на території Європи з часів Другої світової війни.

«У нас насправді є докази того, що протягом останніх десяти років Росія не тільки досліджувала способи доставки нервово-паралітичних речовин з метою вбивства, але й створювала запаси «Новачка», – заявив міністр телеканалу BBC.

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