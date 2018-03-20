До чого тут теща? Британія викриває російську дезінформацію в «справі Скрипаля»

Замість того, щоб надати пояснення з ситуації в англійському Солсбері, Росія запустила кампанію з дезінформації, повідомляє Міністерство закордонних справ Великобританії.
Зовнішньополітична установа Британії ще раз наголосила, що міжнародні лідери погоджуються – з дуже високою ймовірністю джерелом нападу була Росія.
Однак Кремль та російські державні медіа відповіли запереченнями, відволіканням уваги та погрозами, йдеться в повідомленні.
МЗС Великобританії перераховує наступні повідомлення російських ЗМІ в рамках кампанії з дезінформації:
Британський міністр закордонних справ Борис Джонсон заявив у неділю, що Росія роками накопичувала смертельну нервово-паралітичну речовину, яка була використана при спробі отруєння Сергія Скрипаля.
Британія заявляє, що це перший випадок використання такої хімічної зброї на території Європи з часів Другої світової війни.
«У нас насправді є докази того, що протягом останніх десяти років Росія не тільки досліджувала способи доставки нервово-паралітичних речовин з метою вбивства, але й створювала запаси «Новачка», – заявив міністр телеканалу BBC.
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