У Чехії група сенаторів закликає уряд рішуче відкинути звинувачення Росії щодо «Новачка»

Група сенаторів – членів верхньої палати парламенту Чехії – звернулась до уряду країни із закликом «рішуче відкинути спекулятивні звинувачення міністерства закордонних справ Росії щодо походження хімічної речовини «Новачок».

«Безпідставне і бездоказове звинувачення Чеської Республіки та інших країн представляє собою маніпуляцію громадською думкою і сприяє негативному наповненню відносин з Росією», – мовиться у зверненні чеських сенаторів.

Під зверненням поставив свої підписи 31 сенатор.

Раніше міністр закордонних справ Чехії Мартін Стропніцький у Twitter назвав ці твердження російської сторони необґрунтованими.

«Ми проти необґрунтованих тверджень про походження «Новачка». Це стандартний спосіб маніпулювання інформацією у публічному просторі», – написав він.

На початку березня екс-розвідника Сергія Скрипаля і його дочку Юлію виявили непритомними на лавці в парку Солсбері на півдні Великої Британії. Пізніше британські слідчі встановили, що їх отруїли нервово-паралітичною речовиною «Новачок», яку розробили в Росії. 66-річний Сергій Скрипаль і його 33-річна дочка Юлія перебувають у лікарні в «критичному, але стабільному» стані.

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що в Росії ніколи не було досліджень з розробки хімічних речовин із назвою «Новачок». Вона також заявила, що найбільш ймовірними джерелом походження цієї речовини є країни Заходу, зокрема, Чехія.

14 березня прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей звинуватила Росію в отруєнні Скрипаля і його дочки й оголосила про вислання 23 російських дипломатів. Цей захід підтримали в адміністрації президента США. Про розробку подібних санкцій також оголосив президент Франції.

Росія відкинула звинувачення. 17 березня Москва оголосила про вислання 23 британських дипломатів, скасувала відкриття генконсульства Британії в Санкт-Петербурзі, а також заявила про припинення діяльності Британської ради.