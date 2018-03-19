У Фінляндії спростували російські новини про «безвізовий режим» і пряме авіасполучення з Кримом

Російські ЗМІ повідомили про начебто пропозицію фінської делегації ввести безвізовий режим із Кримом, а також про «пряме авіасполучення» з півостровом. Як повідомили Радіо Свобода в МЗС Фінляндії, уряд країни «не розділяє думки осіб», про яких ідеться в названих новинах.

Деякі російські видання повідомили, начебто в Фінляндії запропонували запровадити безвізовий режим із Кримом. Про це пише, наприклад, RT.

«Голова російсько-фінської асоціації дружби Дарина Скіппарі-Смирнова виступила з пропозицією щодо організації безвізового режиму для громадян Фінляндії при поїздках до Криму. Також вона закликала організувати пряме авіасполучення між півостровом і Хельсінкі», – мовиться на сайті RT.

​Російський телеканал «Звезда» виступив із цього приводу зі статтею із заголовком «Фінська делегація запропонувала ввести безвізовий режим з Кримом».

«Ми маємо намір запропонувати главі республіки (мається на увазі призначений Москвою керівник російської адміністрації окупованого Криму – ред.), якщо це питання перебуває в його компетенції, організувати безвізовий режим для фінів і відкрити прямі авіарейси з Хельсінкі до Криму. Ми вже спілкувалися з однією з фінських авіакомпаній, яка допускає таку можливість», – цитує «Звезда» Дарину Скіппарі-Смирнову.

«Фінський уряд не поділяє думки пари осіб, про яких ідеться, які відвідали Крим» – так прокоментували у МЗС Фінляндії новини в російських ЗМІ про «безвізовий режим» і пряме авіасполучення з Кримом для Радіо Свобода.

Окрім того, міністр закордонних справ Фінляндії Тімо Сойні не раз засуджував анексію Криму Росією, що була здійснена в лютому-березні 2014 року.

Зокрема, 5 березня Сойні сказав про це в Києві на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним. «Фінляндія підтримує територіальну цілісність і суверенітет України і стоїть на цьому рішуче. Менше ніж через два тижні ми будемо згадувати четверту річницю незаконної анексії Криму. Ми засуджуємо анексію і дії Росії проти України», – цитує Сойні УНІАН.

16 березня Тімо Сойні знову офіційно виступив із заявою про засудження анексії, яку наведено на офіційному сайті МЗС Фінляндії.

Як новину твердження про нібито «безвізовий режим із Кримом» і пряме авіасполучення подали й інші ЗМІ.