Прокремлівські ЗМІ все частіше змальовують Росію як «жертву агресії Заходу» (огляд East Stratcom)

Прокремлівські ЗМІ дедалі частіше змальовують Росію як «жертву агресії Заходу», вважають експерти робочої групи East Stratcom, що бореться із дезінформацією у Європейському союзі. В огляді також йдеться про повідомлення, що Україна і Швеція нібито «вимагають скасувати результати Полтавської битви», що повністю доповнює розповіді прокремлівських ЗМІ про «агресивний Захід».

«Русофобія, висловлена Вашингтоном, Пентагоном, НАТО та Європейським союзом, створила найгіршу кризу у відносинах з Росією після Холодної війни».

«Головною метою цієї війни (між США та Росією або США та Китаєм) є знищення Росії, бо тоді її багаті природні джерела можна буде забрати безкоштовно».

«Відродження національної ідентичності Росії зазвичай веде до швидкого зростання її фізичної сили. Інстинктивно ніхто на Заході не любить це. Санкції – це реакція старого і суворого противника на посилення Росії».

Ці та інші цитати представлені у огляді дезінформації від робочої групи East Stratcom. Просуваючи такі тези, прокремлівська дезінформація використовує один із найпотужніших і найчастіших своїх методів – постійне повторення, вважають автори огляду.

«А подача Росії як «жертви західної агресії» та «русофобії» є одним із ключових дезінформуючих наративів. Цього тижня ми побачили, як ці два прийоми були акуратно поєднані», – йдеться у огляді.

Перше висловлювання поширили декілька онлайн-видань. А написав це автор, який також пише для російського державного видання Sputnik. Інші два повідомлення лунали у популярній новинній програмі, яку дивляться мільйони людей на російському державному «Першому каналі».

«Такі повідомлення, безумовно, є потужними, але факти суперечать цьому. Наприклад, історія того, як США, НАТО та ЄС працювали над розвитком міцного співробітництва з Росією з 1990-х років, є зрозумілою. І, звичайно, саме військове втручання Росії в Україні та незаконне приєднання Криму призвели до того, що політичний діалог та механізми співпраці були тимчасово заморожені, а також були запроваджені санкції», – йдеться у звіті.

Швеція повертається до Полтави?

Як повідомляли на сайті Pravda.ru, Швеція нібито планує відправити свою армію у Донецьк, який зараз контролюють російські гідридні сили. Про це нібито заявив міністр оборони країни Пітер Гулквіст.

«Раніше Україна та Швеція вимагали скасувати результати Полтавської битви, що відбулась 27 червня (8 липня) 1709 року, і визнати, що Росія програла. Ініціатива належить групі активістів Майдану і «Скандинавського товариства Справедливої історії», що складається з шведських громадян українського походження», – йшлось у повідомленні.

Міністр оборони Швеції під час Мюнхенської конференції з безпеки заявив, що Швеція зможе зробити свій внесок в миротворчу місію під проводом ООН у східній Україні за умови, що Росія та Захід домовляться про таку місію. Але, за його словами, наразі це ще не відбувається.

«Посилання на Полтавську битву вписується в прокремлівську розповідь про «агресивний Захід», а згадана організація «Скандинавське товариство справедливої історії» не представляє шведський уряд. Для шведської аудиторії це може здатися абсурдним, навіть смішним. Однак прокремлівські повідомлення допомагають виявляти та поширювати конкретні повідомлення для конкретної аудиторії. З точки зору аудиторії, якій «постійно згодовували» імідж Заходу як «агресора», такі історії можуть сприйматися як факт», – йдеться у спростуванні East Stratcom.

Найбільш екстремальним прикладом дезінформації про «західну агресію» минулого тижня в огляді називають «теорію змов», представлену на російському телеканалі «НТВ».

«У світлі розслідування втручання Росії на останніх виборах в США ми дедалі частіше бачимо дзеркальне обвинувачення у дезінформації від самого Кремля: що Захід втручається у вибори в Росії. Цього тижня ми почули, що у розвідувальних служб, які пов’язані із США, є «секретний план» убити одного з «найбільш слабких» російських кандидатів у президенти. Такі твердження не підкріплені жодними доказами. І ніякого пояснення щодо того, що могло можливо бути метою цього «секретного плану», не пропонується», – пишуть у огляді.

Щотижня «Огляд дезінформації» подає актуальні матеріали – приклади того, як прокремлівська дезінформація подається в міжнародних ЗМІ, а також готує новини та аналітику на цю тему. Основну увагу в «Огляді» приділяють ключовим тезам, які транслюють міжнародні ЗМІ й котрі визнані упередженими й такими, що спотворюють факти і/або поширюють прокремлівську позицію. Це не означає, що згаданий ЗМІ пов’язаний із Кремлем чи дотримується прокремлівської позиції або навмисно хоче дезінформувати.

Аналітична pобоча група зі стратегічних комунікацій East Stratcom створена верховним представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федерікою Моґеріні в 2015 році у відповідь на прохання голів держав усіх 28 країн-членів ЄС «здійснювати протидію кампанії дезінформації з боку Росії».

«Огляд дезінформації» – це компіляція матеріалів, отриманих від численних членів мережі, створеної Аналітичною робочою групою зі стратегічних комунікацій (East StratCom Task Force), і, отже, не представляє офіційну позицію ЄС.