Російський «Перший канал»: «Кремлівський список» – це Голокост (огляд East Stratcom)

Робоча група експертів East Stratcom із ЄС, що бореться з прокремлівською дезінформацією, звітує про тренди минулого тижня: звинувачення у нацизмі, дезінформація про візит німецьких депутатів у Крим, а також порівняння «Кремлівського списку» США із Голокостом.

Знову про «нацизм»

Один із постійних прийомів дезінформації – використання різких формулювань для критики, образи і наклепу, а одна з улюблених технік – звинувачення в нацизмі, вважають автори щотижневого звіту про дезінформацію Кремля у ЗМІ.

«Цього тижня ми бачили кілька таких прикладів. Нескінченні заяви про те, що Україною керують нацисти – улюблений метод прокремлівської кампанії дезінформації для дискредитації країни. Цього тижня ми помітили, що метою звинувачень стали італійські політики – ЗМІ (італійською мовою) звинуватив їх у підтримці «нацистських» українських військ на Донбасі і у відкритті «фашистського» пам’ятника у Вірменії», – мовиться в огляді.

Минулого тижня США оприлюднили список імен, що включає 210 російських високопоставлених чиновників і мільярдерів.

«Список сам по собі не передбачає нові санкції для Росії. Він був опублікований відповідно до закону США «Про протидію супротивникам Америки за допомогою санкцій», який повинен був стати відповіддю на втручання Росії в президентські вибори в США в 2016 році», – мовиться у звіті.

Російський телевізійний «Перший канал» порівняв цей список із Голокостом. Потужний емоційний сигнал полягав у тому, що «в цьому списку може опинитися будь-який громадянин Росії», «кожен із нас поганий уже тільки тим, що він живе в Росії», і завершувався порівнянням із сегрегацією, нацизмом і Голокостом.

Курс на Крим

Минулого тижня з’явилися дві теми, пов’язані із Німеччиною. Одне видання повідомило: «Гареми біженців оплачують із грошей німецьких платників податків». Це, вважають автори, продовжило вже давно помічену тенденцію – підігрівати занепокоєння щодо міграційної політики країни. Заголовок базується на анонімних цитатах із соціальних мереж.

Телеканал «Звезда» (що належить Міністерству оборони Росії), продовжуючи «нормалізацію» незаконної анексії півострова, не визнаної ЄС, назвав візит регіональних депутатів із Німеччини до Криму «офіційним».Прокремлівські ЗМІ доклали зусиль до поширення цього повідомлення, вважають автори звіту. Уряд Німеччини швидко спростував цю заяву: «Ми принципово критично ставимося до таких поїздок, але приватні поїздки не потрапляють під санкції».

Представники Німеччини також заявили, що країна дотримується політики невизнання незаконної анексії Криму Росією і що Німеччина попереджає всіх, хто вирішить туди поїхати, про юридичні наслідки з боку України.

Щотижня «Огляд дезінформації» подає актуальні матеріали – приклади того, як прокремлівська дезінформація подається в міжнародних ЗМІ, а також готує новини та аналітику на цю тему. Основну увагу в «Огляді» приділяють ключовим тезам, які транслюють міжнародні ЗМІ й котрі визнані упередженими й такими, що спотворюють факти і/або поширюють прокремлівську позицію. Це не означає, що згаданий ЗМІ пов’язаний із Кремлем чи дотримується прокремлівської позиції або навмисно хоче дезінформувати.

Аналітична pобоча група зі стратегічних комунікацій East Stratcom створена верховним представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федерікою Моґеріні в 2015 році у відповідь на прохання голів держав усіх 28 країн-членів ЄС «здійснювати протидію кампанії дезінформації з боку Росії».

«Огляд дезінформації» – це компіляція матеріалів, отриманих від численних членів мережі, створеної Аналітичною робочою групою зі стратегічних комунікацій (East StratCom Task Force), і, отже, не представляє офіційну позицію ЄС.