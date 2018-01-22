Україна і НАТО в центрі дезінформації прокремлівських ЗМІ (огляд East Stratcom)

Прокремлівські ЗМІ протягом минулого тижня повідомляли, що у Канаді критика гендерної теорії нібито прирівнюється до кримінального злочину, що НАТО є в одній низці із угрупованням «Ісламська держава», коли йдеться про тероризм, і що в Україні нібито епідемія гепатиту А. Як зазначено у звіті робочої групи East Stratcom, що бореться із дезінформацією у Євросоюзі, жодне з цих повідомлень не є правдивим.

«Якщо наважитись заявити про дезінформацію, люди продовжать прикидатися», – зауважують автори огляду і порівнюють це із казкою Ганса Християна Андерсена про «голого короля».

«На цьому тижні, навіть самі ЗМІ, що дезінформують, не намагаються дотримуватися пристойності; навпаки, вони цілком відкрито заявляють про сутність своєї діяльності. Минулого тижня неодноразово повторювалися сюжети з прокремлівського арсеналу дезінформації», – йдеться в огляді.

Про «моральне розкладання» Заходу

Одне видання Грузії спробувало переконати читачів у «моральному розкладанні Заходу», згадавши новий закон Канади, згідно з яким критика гендерної теорії нібито прирівнюється до кримінального злочину. Але, як пишуть в огляді, насправді новий закон – лише поправка до канадського закону «Про права людини», яка додає гендерну ідентичність і гендерне самовираження у список заборонених підстав для дискримінації.

На федеральному російському ТБ заявили, що НАТО стоїть в одній низці із угрупованням «Ісламська держава», коли справа доходить до тероризму. Також звинувачено США в тому, що нібито вони є однією з воюючих сторін в Україні.

«Ми спростовували подібні заяви незліченну кількість разів. Також, російське федеральне ТБ оголосило новий звіт США проявом русофобії. Це ще одне класичне виправдання, що використовується прокремлівськими ЗМІ, коли справа стосується критики на адресу Росії», – йдеться у звіті.

Ще одне грузинське видання заявило, що Європа визнала інцест нормою. «Насправді захист і заохочення прав дитини – одне із завдань Європейського союзу. Всі політичні заходи і дії, що стосуються прав дітей, повинні розроблятися, реалізовуватися і відслідковуватися відповідно до вищих інтересів дитини», – пишуть експерти робочої групи, що бореться із фейками. А у спростуванні зазначають, що інцест є незаконним у всіх європейських країнах.

Україна – пріоритет кампанії дезінформації

Судячи з наративів прокремлівської дезінформації про Україну, залишається гадати, чи доживе країна до кінця тижня. Україну називають пусткою, населення якої різко скорочується через брак медичної допомоги; країною, яку здолала як чума епідемія гепатиту А.

«Насправді, все не так погано... Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я України, в країні зафіксовано кілька спорадичних випадків захворювання, але, безумовно, немає ніякої епідемії. І, як неодноразово говорилося раніше, дезінформація про Україну – один із пріоритетів кампанії дезінформації як мінімум з початку протестів на Майдані», – зазначають автори огляду.

Щотижня «Огляд дезінформації» подає актуальні матеріали – приклади того, як прокремлівська дезінформація подається в міжнародних ЗМІ, а також готує новини та аналітику на цю тему. Основну увагу в «Огляді» приділяють ключовим тезам, які транслюють міжнародні ЗМІ й котрі визнані упередженими та такими, що спотворюють факти і/або поширюють прокремлівську позицію. Це не означає, що згадане ЗМІ пов’язане з Кремлем чи дотримується прокремлівської позиції або навмисно хоче дезінформувати. Аналітична pобоча група зі стратегічних комунікацій East Stratcom створена верховним представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федерікою Моґеріні в 2015 році у відповідь на прохання глав держав усіх 28 країн-членів ЄС «здійснювати протидію кампанії дезінформації з боку Росії».

«Огляд дезінформації» – це компіляція матеріалів, отриманих від численних членів мережі, створеної Аналітичною робочою групою зі стратегічних комунікацій (East StratCom Task Force), і, отже, не представляє офіційну позицію ЄС. Аналогічно, новинні статті ґрунтуються на зробленому експертами East StratCom Task Force аналізі, і, отже, інформація і висловлена в них думка не можуть розглядатися як офіційна позиція ЄС.