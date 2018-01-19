Фальшива інформація – ДП «Антонов» про лист із критикою Кабміну

17 січня на офіційному порталі ДП «Антонов» опублікували «лист», у якому звинуватили Кабінет міністрів та прем’єр-міністра Володимира Гройсмана у перешкоджанні роботі підприємства. Однак пізніше у прес-службі підприємства повідомили, що ця інформація фальшива і з’явилась унаслідок хакерської атаки на сайт.

17 січня на офіційному порталі ДП «Антонов» опублікували «лист», у якому звинуватили Кабінет міністрів і прем’єр-міністра Володимира Гройсмана в перешкоджанні роботи підприємства. Інформацію про це поширили в численних ЗМІ.

«Так, замість того, щоб фінансувати запуск серійного виробництва пасажирських літаків, як це обіцяли ще в 2016 році, Володимир Гройсман та його Кабінет Міністрів пропонує вилучити значну частину зароблених коштів для вирішення проблем інших підприємств концерну, всупереч поширеній думці керівництва Укроборонпрому», – мовилось у листі, пише «Новое Время».

ЗМІ вийшли із заголовками: «Антонов обвинувачує Гройсмана в перешкоджанні роботі», «Гройсман перешкоджає працювати Антонову» та інші. Пізніше українські і деякі російські сайти випустили новину про «хакерську атаку» на сайт підприємства. А на Facebook-сторінці концерну повідомили, що 17 січня відбулася хакерська атака на сайт підприємства з розміщенням у розділі «Новини» фальшивої інформації «Відкритий лист».

«ДП «Антонов» повідомляє, що це провокація. Так званий «відкритий лист» не готувався і не поширювався керівництвом підприємства. Факти, викладені в ньому, ми розцінюємо як спробу дискредитувати керівництво підприємства та держави», – заявило державне підприємство.

Цікаво, що, наприклад, російський пропагандистський сайт «Русская весна» написав, що уряд України зриває створення ударного БПЛА «Горлиця» і може довести до банкрутства завод «Антонов». У тексті «Русской Весны» є ті ж цитати, що містились у так званому «листі», але написано, начебто про це заявив президент концерну Олександр Кривоконь, і про це «Русской весне» нібито повідомили у прес-службі. А сайт top-n.ru написав, начебто про це повідомили виданню «Крым 24» у прес-службі підприємства.

Станом на зараз згадана сторінка на офіційному сайті «Антонова», яка містила фальшиву новину, недоступна.

Так само в цей час недоступний і весь сайт компанії.