Фейк про масову депортацію українців із ЄС та фейки про ЄС. Огляд дезінформації від East Stratcom

Тваринний світ Данії, закон «Про згоду на секс» у Швеції начебто через мігрантів, а також Україна і США як мішені прокремлівської дезінформації. Про це та інше повідомила у звіті робоча група East Stratcom, що бореться із дезінформацією у Євросоюзі.

Експерти починають огляд із новини про «жорстоке поводження» із тваринами у Данії. Минулого тижня англійська версія російського новинного агентства Sputnik здивувала заявою, що в Данії нібито збирають покинутих домашніх тварин для того, щоб згодувати хижакам. У матеріалі яскраво розповідається, як «заради тих, хто хоче позбутися свого вихованця, голодні хижаки в зоопарку Копенгагена і зоопарку Гівскуд з радістю готові проковтнути цих вихованців».

«Насправді ви не можете просто прийти і залишити тварин, і це не є способом позбавлення людей від непотрібних вихованців. Немає нічого незвичайного в тому, що хижаків іноді годують тваринами, яких приспали, так як правильне харчування є умовою для сприятливого розвитку тварин», – йдеться у огляді.

Автори підсумовують, що такий матеріал використовує вже існуючі забобони читачів. «Стаття перебільшує забобони про Данію як про виключно жорстоке місце для тварин. І це не вперше», – йдеться у звіті.

Цензура загроз

Одне грузинське онлайн-видання спотворило інтерв'ю BBC з головою служби безпеки Швеції Андерсом Торнбергом і вирізало ті частини, де він попереджав про іноземне політичне втручання перед виборами, розповідають оглядачі у звіті. «Для нас дуже важливо стежити за цим, і в Швеції не соромляться сказати, що найбільша загроза нашій безпеці в цій перспективі – це Росія», – заявив Торнберг.

Але у матеріалі онлайн-видання залишили зі слів Торнберга тільки «підвищену загрозу екстремізму», щоб розвинути ідею про те, що Швеція нібито перебуває на порозі війни через міграцію, додають фахівці.

Деякі російські ЗМІ повідомили про новий шведський закон, який вимагатиме від осіб, які мають сексуальні стосунки, реєстрації або написання заяви про те, що обидва згодні на сексуальні стосунки – все це нібито через велику кількість зґвалтувань, скоєних мігрантами в Швеції.

Експерти робочої групи пишуть, що згаданий закон про сексуальну згоду в Швеції взагалі не згадує міграцію.

«Це – правовий інструмент, який був запроваджений для того, щоби переслідувати у судовому порядку більшу кількість зґвалтувань та випадків статевої наруги, незалежно від етнічної приналежності залучених людей», – йдеться у спростуванні.

У статті російської державної агенції «РИА Новости» про цей закон укупі з риторичним запитанням згадане навіть знайоме прислів'я: «Що легше: змінити міграційну політику чи налякати своїх, щоб чужі боялися? Парламент Швеції вибрав другий варіант і ухвалив закон «Про згоду на секс» (пізніше цю фразу замінили на: «Налякати своїх, щоб чужі боялися. У Швеції вводять закон «Про згоду на секс»).

«Стаття вводить в оману читача про те, як працює демократична система і що криється за ухваленням цього закону. Створюється хибне враження про те, що Швеція насправді хоче покарати мігрантів, фактично обмежуючи статеве життя всіх громадян Швеції», – вважають автори огляду.

Україна і США як мішені

На минулому тижні дезінформація також зосередилася на Україні, активно перебільшуючи її проблеми, додають експерти.

«РИА Новости Украина» повідомила, що українців нібито масово депортують з ЄС. Але зверніть увагу на один важливий нюанс – цифри, представлені в статті, не підтверджують цей висновок. Подібним чином і заява про те, що Європейська комісія звинувачує Україну в великих поставках героїну в ЄС, необґрунтована», – йдеться у огляді.

Сполучені Штати Америки, як ще одна традиційна мішень дезінформації, знову без підстав були звинувачені в підготовці і озброєнні угруповання «Ісламська держава», а також в блокування гуманітарної допомоги в Сирії, додають у East Stratcom.

«Зрештою, який вплив цієї дезінформаційної кампанії? «Левада-центр» опублікував в середу результати опитування, яке дає уявлення про вплив дезінформації на російських читачів. Згідно з опитуванням, 66% респондентів вважають, що у Росії є вороги. Три головні вороги збігаються з найбільш частими мішенями дезінформації: 1. США (68%), 2. Україна (29%), 3. Європа / Європейський союз (14%)», – підсумовують автори огляду.

Щотижня «Огляд дезінформації» подає актуальні матеріали – приклади того, як прокремлівська дезінформація подається в міжнародних ЗМІ, а також готує новини та аналітику на цю тему. Основну увагу в «Огляді» приділяють ключовим тезам, які транслюють міжнародні ЗМІ й котрі визнані упередженими та такими, що спотворюють факти і/або поширюють прокремлівську позицію. Це не означає, що згадане ЗМІ пов’язане з Кремлем чи дотримується прокремлівської позиції або навмисно хоче дезінформувати. Аналітична pобоча група зі стратегічних комунікацій East Stratcom створена верховним представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федерікою Моґеріні в 2015 році у відповідь на прохання глав держав усіх 28 країн-членів ЄС «здійснювати протидію кампанії дезінформації з боку Росії».

«Огляд дезінформації» – це компіляція матеріалів, отриманих від численних членів мережі, створеної Аналітичною робочою групою зі стратегічних комунікацій (East StratCom Task Force), і, отже, не представляє офіційну позицію ЄС. Аналогічно, новинні статті ґрунтуються на зробленому експертами East StratCom Task Force аналізі, і, отже, інформація і висловлена в них думка не можуть розглядатися як офіційна позиція ЄС.