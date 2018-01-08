Як телеканал Росії зробив новину про українських заробітчан у Польщі

Російський канал «Звезда» із посиланням на «Страна.ua» повідомив, що 60% заробітчан у Польщі з України стикаються із проблемами при працевлаштуванні і виплаті заробітної платні. Журналісти Радіо Свобода проаналізували матеріал «Страна.ua» та запитали експертів, чи насправді більша половина українців стикаються із названими проблемами при працевлаштуванні у Польщі.

2 січня російський канал «Звезда» опублікував «новину» що начебто 60% заробітчан у Польщі з України стикаються із проблемами при працевлаштуванні і виплаті заробітної платні.

«У Польщі більше половини гастарбайтерів з України стикаються з різними проблемами, пов'язаними з працевлаштуванням. Багато з них опиняються в чужій країні без паспортів, працюючи фактично за їжу. При цьому, як кажуть самі українські «заробітчани», скаржитися в польські органи з охорони праці або поліцію немає сенсу», – пише «Звезда».

Цифра 60%

Канал «Звезда» посилається на матеріал «Страна.ua» за 30 листопада 2017 року, який починається із того, що в українців у Польщі забирають паспорти. «Страна» також називає цифру 60%.

«Багатьом або не доплачують, або взагалі тримають у чорному тілі і змушують пахати за миску супу і нічліг в кімнатах по 20 осіб в кімнаті або під зав'язку забитих хостелах. Перед цим відбирають паспорти під виглядом «оформлення» і погрожують депортацією через напівлегальну роботу. За статистикою, з проблемами при працевлаштуванні в Польщі зіткнулися 60% українських заробітчан», – пише «Страна».

Видання не дає посилання або ж джерело такої статистики.

Подібна цифра згадується у ЗМІ, але у матеріалах за 2016 рік, наприклад на сайті газети «Експрес» сказано, що ці дані озвучив активіст акції «Не плачу за працю» у Польщі Микола Шишкін. У березні 2017 року у матеріалі про українських заробітчан у Польщі писали, що за різними оцінками, від 40 до 60% заробітчан зіткнулися з аферистами-посередниками при підготовці поїздки в Польщу або з обманом вже на місці. І також із посиланням на Миколу Шишкіна.

У 2016 році також писали про 60% українців, що начебто заплатили за можливість працювати у Польщі. Про це писала газета «Сегодня» та газета «Наш вибір». Посилались на дослідження компанії ОТТО.

Глава прес-служби Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Микола Александров прокоментував Радіо Свобода новину «Звезды» і матеріал «Страна.ua». Александров зазначає, що наразі немає точної статистики: скільки саме заробітчан з України працюють у Польщі і називає такі «новини» пропагандою.

«Почнемо з того, що ніхто не знає реально, скільки українців працює у Польщі. Є інформація, яку надає польський уряд, що у 2016 році було видано 1 мільйон 300 тисяч запрошень на роботу, але одна людина може скористатись двома запрошеннями, тому що вони видаються на півроку», – зазначає Александров.

Цитати і коментарі

Матеріал «Strana.ua» «Расследование страны – как украинские заробитчани становятся рабами в Польше» розповідає про негативний досвід українців і підкріплює це різними коментарями. Так, наприклад, використано коментар Віталія Махінька і сказано, що він заробітчанин.

«Польська поліція у цих справах не працюватиме і українське консульство теж. Аналогічна ситуація по Чехії і Румунії. Українські заробітчани надані самі собі», – написав він.

Насправді Віталій Махінько – лідер українського профспілкового руху «Трудова солідарність» у Польщі, а цей коментар він залишив під дописом у Facebook.

Віталій Махінько прокоментував це для Радіо Свобода: «Михайло Чаплига написав про ситуацію, і що треба в консульство звертатись і в поліцію, я прокоментував, що ніхто цим питанням займатись не буде. Акцент робився не на паспортах, а на тому, що поїхати, працювати, без документів, заробітну платню не платять і таке інше».

Він також прокоментував публікацію «Страна.ua» і згадані «60%».

Щодо того, що забирають паспорти, наприклад, то це дуже рідко трапляється

«Статистики такої немає, є випадки які можна прокоментувати. Які бувають? Які взагалі проблеми? Щодо того, що забирають паспорти, наприклад, то це дуже рідко трапляється. За рік у нас було 700 з чимось звернень – на нашу лінію звертались, і 2 звернення щодо того, що забрали паспорти. Але такі випадки є. І ті ж 2 випадки були, коли змушують працювати: підводилось так, що ви винні – от і працюйте, а потім поговоримо. А коли ми втручались – то їх повертали. Якщо брати за «чисту монету», то з проблемами взагалі стикаються 100%, тільки от дивлячись із якими проблемами. Мовний бар’єр, це теж проблема», – розповів він.

Віталій Махінько все ж вважає, що якщо говорити про порушення прав українських працівників у Польщі, то це масове явище, на відміну від випадків із тим, коли відбирають паспорти. Також Махінько каже про те, що половина українців працюють у Польщі нелегально, і, на його думку, із цим ніхто не бореться, адже це усім вигідно.

Випадки трудового рабства є поодинокими – Горбань

У цій же частині матеріалу «Страна.ua» цитує (знов таки без посилання) першого секретаря консульського відділу посольства України в Польщі Дмитра Горбаня.

Цитата (мовою оригіналу): «По словам Дмитрия Горбаня, в последнее время увеличилось количество обращений украинцев в связи с нарушением их прав недобросовестными работодателями, в основном из-за невыплат зарплат. «Обращаются и те, у кого работодатели забрали паспорта. Это по сути преступление в сфере торговли людьми», – говорит Горбань».

Схожа цитата Горбаня є на сайті української газети «Експрес» у матеріалі від 24 червня 2016 року українською мовою.

Слід додати, що 1 грудня 2017 року Горбань заявив, що проблеми, з якими стикаються українські трудові мігранти в Польщі, в основному стосуються часткової невиплати заробітної плати. А випадки так званого трудового рабства є поодинокими і на них досить жорстко реагує польська поліція.

Якщо взяти загальну кількість наших громадян, які працюють на території Польщі, то відсоток випадків порушення їхніх трудових прав не є настільки значним

«Найпоширеніша проблема – неповна виплата зарплати. Випадки, коли зарплата взагалі не виплачується, є поодинокими. Якщо взяти загальну кількість наших громадян, які працюють на території Польщі, то відсоток випадків порушення їхніх трудових прав не є настільки значним», – заявив Горбань у коментарі агентству «Укрінформ».

За його словами, випадки відбирання паспортів і змушення українців до рабської праці є поодинокими. У більшості з них громадяни України самостійно звертаються до поліції, оскільки це є кримінальним правопорушенням. Як поінформував Горбань, у 2016 році польська поліція ініціювала 96 кримінальних проваджень у справах, що стосуються торгівлі людьми, в яких постраждалими є громадяни України. У першому півріччі 2017 року зафіксовано 24 таких провадження.

Ще один коментар у матеріалі – співголови профспілки українців у Польщі Петра Островського – є в інших ЗМІ ще з березня 2017 року.

Матеріал «Страна.ua» передрукували й інші видання. Так, наприклад, на основі цього тексту вийшли матеріали із заголовком: «Як безвіз» з ЄС обернувся для українців рабством у Польщі.

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