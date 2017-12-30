Огляд фейків про Україну за 2017 рік: про що брехали найбільше

Якими ж були основні теми для фейків про Україну у 2017 році? Журналісти рубрики «Деза» пропонують вашій увазі огляд найбільш популярних тем дезінформації у ЗМІ Росії протягом року.

Російські ЗМІ про окупований Крим

У 2017 році в російських ЗМІ та на сайтах з’являлося багато заголовків про нібито «визнання» півострова російським. Це і гучний заголовок «Звезды», що Крим визнали російським у Вашингтоні, чого, насправді, не було. І що й самим українцям, начебто, байдужа проблема Криму і лише 6% вважають це питання важливим. А отже, вони також вважають півострів частиною Росії. Насправді, дані соціологічного опитування були спотворені. А на пряме запитання 55% відповідали, що вони цікавляться питаннями, пов’язаними з Кримом, це для них є болючою темою, яку потрібно вирішувати.

У 2017 році російські ЗМІ поширювали фейкові заголовки, що навіть сам президент України Петро Порошенко доручив «вивести Крим зі складу України», про цей фейк також писали журналісти Радіо Свобода у рубриці «Деза».

«Страшилки» про безвізовий режим із країнами ЄС

11 червня 2017 року набрала чинності візова лібералізація для українців при короткотермінових подорожах до країн ЄС і «шенгену» (до 90 днів протягом кожних 180 днів без права працевлаштування). За даними Держприкордонслужби, за півроку дії безвізового режиму з країнами Євросоюзу ним скористалися 355 тисяч українців.

На російському телебаченні пролунала заява про «не спрощений» візовий режим, російські ЗМІ та сайти поширили дезінформацію, що лише 10% українців мали намір скористуватись безвізовим режимом. Окрім того, канал «Россия-24» у сюжеті про безвізовий режим повідомляв, що тепер «Києву треба готуватися до міграційної атаки з Близького Сходу», а інше російське видання опублікувало слова «експерта» про те, що громадяни, які відвідали країни ЄС, не отримають субсидії.

Рейс MH-17 і «секретні документи»

Видання «Совершенно секретно» представило публікацію із начебто копіями «секретних документів СБУ». Ці «документи» мали свідчити про «спецоперацію для знищення доказів» у справі рейсу MH17. Однак, тексти на цих аркушах містили грубі граматичні й інші помилки та «русизми». А в СБУ журналістам Радіо Свобода повідомили, що це ніщо інше, як фейки. Пізніше це ж видання випустило ще один матеріал, де йшлося про державну прикордонну службу України. У відомстві проаналізували аркуші і назвали це підробкою. Ознайомитись із деталями тодішніх публікацій можна тут.

І це не єдині спроби російських ЗМІ поширити дезінформацію про катастрофу MH-17 2014 року у небі над Донбасом. Раніше експерти групи East Stratcom писали про велику кількість різних «теорій» про збиття «Боїнга» у прокремлівських медіа, які створені, аби заплутати аудиторію.

Фейки про українських військових

Війна на сході України та події навколо неї залишаються однією із найпопулярніших тем для маніпуляцій у ЗМІ. Серед прикладів брехні про українських військових у 2017 році: начебто боєць ЗСУ підірвав сам себе (фейк зроблений із гумористичного відео); начебто штаб АТО підтвердив знищення української ДРГ; обстріл 9 травня 2017 року проілюстрували старим відео полку «Азов» та інші.

Фейки про «Євробачення»

Російські медіа не обмежилися дезінформацією про «Євробачення» у 2016 році після перемоги Джамали (Сусанни Джамаладінової) та оголошення про проведення наступного конкурсу в Україні. Так, у 2017 році було опубліковано фейк, що «Євробачення»​ «перенесуть» із Києва у Берлін, а потім, що киянам можуть підвищити тариф на електроенергію у зв’язку із «Євробаченням», а ще пізніше, що в Києві начебто терміново перезнімали презентаційний ролик «Євробачення», з метою замінити кадри Криму на Вєрку Сердючку та українських дівчат у міні-спідницях. Жодне з цих тверджень не було правдою. Також ЗМІ Росії поширили фейк, що в Києві було проведено найдорожче «Євробачення» за всю історію конкурсу.

«Звинувачення» України

Російські ЗМІ поширювали твердження, що США нібито звинувачує Україну стосовно ядерної зброї КНДР, що Європа звинувачує Україну у підвищенні радіоактивного фону, а також, що Дональд Трамп звинуватив українську владу в геноциді власного народу. Всі ці «новини» виявились фейковими. Також поширювали фейк, що начебто у США визнали «вибір» мешканців Криму і Донбасу «відокремитись» від України.

Курйози: «Зорян» і «Шкіряк» та «Яценюк у Придністров’ї»

Після вбивства бойовика угруповання «ДНР» Михайла Толстих («Гіві») російський журналіст Артем Кол повідомив, що наразі називають два прізвища ймовірного вбивці: «Зорян» і «Шкіряк». Насправді Зорян Шкіряк – це ім’я та прізвище однієї людини – радника міністра внутрішніх справ України. Цікаво, що цей же журналіст став відомий українській аудиторії, коли висвітлював події ще під час Революції гідності. Тоді йому навіть вручили своєрідного «Оскара».

Прес-секретар колишнього прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка повідомила, що Росія звинувачує його не лише в участі у воєнних діях у Чечні, а також в участі у бойових діях у Придністров’ї. Вона опублікувала начебто матеріали Слідчого комітету Росії. На одній із представлених світлин нібито Яценюка себе впізнав колишній член УНА-УНСО В’ячеслав Артеменко.

Серед інших фейків російських ЗМІ щодо України у 2017 році, зокрема, були: «Заборона Масляної в Україні», «виключення Толстого і Достоєвського зі шкільної програми», «визнання Києва найгіршим туристичним містом світу». Більше про дезінформацію про події в Україні читайте на сторінці проекту Радіо Свобода «Деза» та «Інформаційна війна».