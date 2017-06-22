Фейк від ЗМІ Росії: скористатися «безвізом» хочуть не більше від 10% українців

Деякі російські видання вийшли із заголовками про те, що начебто лише десяти відсоткам українців потрібен безвізовий режим із Євросоюзом. Однак питання у соціологічному дослідженні, на яке посилаються, було не зовсім таким. Окрім того, до якоїсь з країн Шенгенської зони збираються поїхати близько 30% опитаних.

«Скористатися спрощенням візового режиму з Європейським союзом у майбутньому хочуть не більше від 10% громадян України, свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва та соціологічною службою Центру Разумкова», - пише видання «Взгляд».

Про ці ж «10%» повідомили й інші ЗМІ. «Користуватися безвізовим в’їздом в ЄС будуть менше від 10% опитаних українців» – із таким заголовком вийшла новина на сайті видання «Аргументы и факты».

«Тільки 10% українців мають намір скористатися безвізовим режимом з ЄС» – це заголовок інформаційного агентства «ТАСС».

Насправді в опитування конкретне питання було таким: «Чи збираєтесь Ви поїхати до якоїсь з країн Шенгенської зони». «Так, безумовно» – відповіли 9,9% опитаних, «скоріш за все, так» – відповіли 22% опитаних. Але названі російські видання чомусь не кажуть про ці 22%.

У фонді, що проводив опитування вважають, що агентство «ТАСС» неправильно інтерпретувало або навмисно спотворило питання. Про це пише видання The Insider.

11 червня набрала чинності візова лібералізація для українців при короткотермінових подорожах до країн ЄС і «шенгену» (до 90 днів протягом кожних 180 днів без права працевлаштування). Безвізовий режим стосується всіх держав-членів Європейського союзу, крім Великої Британії й Ірландії, а також країн «шенгенської зони» з-поза меж ЄС. Цей режим наразі не стосується так званих «заморських володінь» Нідерландів і Франції.