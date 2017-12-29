Найпопулярніші «фейкові новини» у ЗМІ Росії в 2017 році

«Фейкових» (сфальсифікованих, фіктивних) новин – або принаймні нескінченних розмов про них – у 2017 році було так багато, що словник англійської мови «Коллінз» назвав фразу «fake news» словом року, супроводивши визначенням: «фальшива, часто сенсаційна інформація, що розповсюджується під виглядом під новинну журналістику».

Потрапили вони і в російський політичний ландшафт, причому нерідко офіційні особи, журналісти і широка публіка вважали, що вони цілком заслуговують на довіру – чи то розповідь про те, що Захід домагається розпаду Росії, чи що у нью-йоркському ресторані подають особливий бургер на честь дня народження Путіна. Західні держави кілька разів звинувачували Росію у використанні «фейкових новин» і дезінформації для досягнення своїх зовнішньополітичних цілей. (У Москві ці звинувачення регулярно заперечують, так само, як і спроби вплинути за допомогою потоку «фейкових новин» на американську президентську кампанію 2016 року.) Деякі «фейкові новини» народилися за межами Росії, проте поширювалися підконтрольним державі російським телебаченням і приватними медіаорганізаціями, а в окремих випадках – і офіційними особами. Згадаймо деякі «фейкові новини» та інші зразки сумнівної журналістики, що відгриміли в російських медіа у 2017 році.

«Розвалити Росію»

У серпні сайт, що імітував дизайн британської газети «Ґардіан», опублікував статтю з фальшивими признаннями колишнього керівника британської розвідки, нібито Захід планував розвалити Росію.

Ламаною англійською колишній голова МІ-6 Джон Скарлетт розповідає, як Велика Британія і США розраховували використовувати колишнього президента Грузії Мїхеїла Саакашвілі і «вигадану війну Росії і України», щоб домогтися «нового розпаду Росії».

«Мушу визнати, що дві війни, грузинська і кримська, які були найбільш стратегічним планом США і Британії за останні кілька років, щоб розвалити Росію, закінчилися провалом», – цитує нібито Скарлетта сфабрикований матеріал.

Підробку швидко викрили, в тому числі завдяки розслідуванню BuzzFeed, а в «Ґардіан» подію назвали «фейковою історією… на фейковому сайті, що маскувався під «Ґардіан».

Але на цю публікацію звернули увагу великі російські медіа, в тому числі загальноросійський телеканал «РЕН-ТВ». Уже через багато днів по тому, як фальшивку викрили, відомий ведучий політичного ток-шоу на російському телебаченні Володимир Соловйов знову послався на статтю, хоча і з застереженням, що дехто вважає її правдивою, а дехто фальшивкою.

Путінбургер

7 жовтня, коли президентові Росії Володимирові Путіну виповнилося 65 років, на російському телебаченні і у стрічках новин з’явилися повідомлення про те, що у нью-йоркському ресторані подають бургер з п’ятьма котлетами, названий на честь російського керівника. Репортажі ґрунтувалися на відеосюжеті новинного агентства Ruptly, яке належить телеканалові RT, що фінансується російським урядом. В інтерв’ю Ruptly співробітниця ресторану Lucy’s Cantina Royale розповідає, що бургер важить 1952 грами, що відповідає рокові народження Путіна, а в меню вкладена реклама спеціальної пропозиції з зображенням Путіна.

«Вітають російського президента не тільки іноземні лідери, а й прості громадяни, причому досить оригінальними способами», – оголошує сюжет про бургер ведучий телеканалу «Росія-24».

Російський журналіст Олексій Ковальов, який регулярно викриває «качки» в російських медіа, незабаром знайшов повідомлення про цей бургер, що після перевірки виявилося підробкою.

У ресторані історію з бургером спростували, заявивши, що «співробітники, відповідальні за підробку, відсторонені від роботи на час розслідування».

Співробітниця ресторану заявила, що акція була її ініціативою і що її звільнили. За деякими даними, офіціантка, що дала інтерв’ю Ruptly, також була звільнена.

Ruptly згодом видалило відеосюжет, вказавши, що «він не відповідає редакційним стандартам».

Ковальов уже не раз звинувачував державні російські медіа в фабрикації або перекручуванні новин із-за кордону задля цілей кремлівської пропаганди.

«Путінбургер був особливо кричущим прикладом віртуальної реальності», – заявив він у розмові з кореспондентом Радіо Свобода.

Нобелівський лауреат Алексієвич «померла»

У травні у фальшивому твітер-акаунті міністра культури Франції Франсуаз Ніссен з’явилося повідомлення про смерть білоруської письменниці і лауреата Нобелівської премії Світлани Алексієвич. Ніссен раніше очолювала видавничий дім Actes Sud, у якому виходили французькі переклади Алексієвич, тому спочатку повідомлення про її смерть було сприйняте за правду.

Різні російські медіа – в тому числі державні «Російська газета» і агентство «РІА Новості» – оперативно розповсюдили цю новину. З’явилася вона і на сайті телеканалу «Настоящее время», що є спільним проектом Радіо Свобода і «Голосу Америки». Європейські медіа також цитували це повідомлення – наприклад, французька газета «Фіґаро» і португальське видання «Діаріу ді нотісіаш».

Новина виявилася фальшивою. «Комусь не терпиться», – сказала 69-річна Алексієвич у розмові з кореспондентом Білоруської служби Радіо Свобода, перебуваючи в той момент у Сеулі.

Незабаром після появи повідомлення у твітері відповідальність за нього взяв італійський журналіст Томмазо Дебендетті, який раніше публікував підроблені інтерв’ю з відомими письменниками.

«Свідок» катастрофи MH17

6 жовтня на сайті офіційного телеканалу російського Міністерства оборони з’явилася заява чоловіка, який назвав себе колишнім військовослужбовцем Збройних сил України Юрієм Батуріним. У ній стверджувалося, що саме українські військові перебазували зенітно-ракетний комплекс «Бук» у район, звідки потім був збитий літак рейсу MH17 компанії Malaysia Airlines. В результаті катастрофи, що сталася в липні 2014 року, загинули всі 298 людей, які були на борту. З матеріалу телеканалу «Звезда» чітко випливало, що постріл зробила українська сторона, хоча в наведених словах Батуріна це прямо не стверджувалося.

Російський уряд і пов’язані з ним структури висунули безліч гіпотез про катастрофу рейсу MH17, в тому числі, що він був збитий українським військовим літаком. Але, за даними міжнародного розслідування, літак був збитий із ЗРК «Бук» російського виробництва з території, підконтрольної сепаратистам. ЗРК «Бук» був таємно доставлений туди з Росії, а після пострілу вивезений назад. Москву звинувачували у спробах дезорієнтувати слідство, щоб відвести підозри від себе і сепаратистів.

Матеріал телеканалу «Звезда» був розтиражований різними російськими медіа, в тому числі агентством ТАСС і державними телеканалами. Однак ніяких інших свідчень, крім «заяви колишнього українського військового», надано не було.

Менш ніж через добу повідомлення було без пояснень видалено з сайту телеканалу «Звезда». Зараз фрагмент цього відеоінтерв’ю доступний на сервісі YouTube.

Але того було мало: 7 грудня той же телеканал «Звезда» знову оприлюднив інтерв’ю з Юрієм Батуріним, у якому той повторив свої твердження. Це викликало нову хвилю публікацій на цю тему в російських ЗМІ.

Сирійські (відео) ігри

У листопаді російське Міністерство оборони звинуватило США у співпраці з бойовиками угруповання «Ісламська держава»: Вашингтон нібито забезпечував прикриття екстремістам, поки російські та сирійські урядові війська займалися їх знищенням. Ці різкі заяви прозвучали незабаром після появи скандального репортажу «Бі-бі-сі», в якому стверджувалося, що сили сирійських повстанців, підтримувані коаліцією під проводом США, уклали угоду, що врешті дала змогу сотням бойовиків «Ісламської держави» вийти з обложеної Ракки. (Коаліція не підтвердила факту угоди, хоча визнала, що деякі бойовики «Ісламської держави» могли вийти з міста посеред цивільних осіб).

​Проте заяви російських військових, опубліковані також у твітері й фейсбуці, містили й цікаві зображення, які, як стверджувалося, «незаперечно підтверджують забезпечення Сполученими Штатами прикриття боєздатних загонів «Ісламської держави». Зображення нібито показували автоколону екстремістів, що прямує до сирійсько-іракського кордону.

Журналістам і блогерам не треба було багато часу, щоб знайти джерело однієї з картинок: виявилося, що вона взята з випущеного 2015 року рекламного ролика відеогри AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron.

Інші зображення були взяті з відеоматеріалів, опублікованих Міністерством оборони Іраку в 2016 році. Як встановили журналісти, вони стосувалися військових операцій проти «Ісламської держави» в Фаллуджі.

«Фейкові картинки» викликали хвилю насмішок у соцмережах. Блогери публікували скриншоти з відеоігор, які також могли б проілюструвати відхід бойовиків, – наприклад, із популярної в 1980-і роки гри Frogger про жабеня, що намагається перебігти жваве шосе.

Російські військові врешті видалили свої зображення, а натомість опублікували інші «незаперечні докази». Міністерство визнало, що первісні зображення були підробкою, і поклало відповідальність за публікацію їх на «цивільного співробітника», щодо якого «розпочато перевірку».

Бін Ладен у Білому домі

Використання кадру з відеоігри в ролі документальної фотографії – не єдиний приклад того, як російські офіційні особи вдавалися до підробок у 2017 році.

Відома своїми гострими заявами Марія Захарова, речниця російського Міністерства закордонних справ, виступаючи в політичному ток-шоу на державному телебаченні в листопаді, сказала, що колишній ватажок мережі «Аль-Каїда» Усама бін Ладен одного разу відвідував Білий дім у США.

Захарова згадала про це в перебігу дискусії про лобізм в США і розслідування можливого втручання Росії в американські президентські вибори, а також можливої змови співробітників передвиборного штабу Дональда Трампа з Москвою.

«Згадайте ці фантастичні, феєричні фотографії, як у Білому домі приймали бін Ладена. Це ж класичний лобізм у справжнісінькому сенсі слова», – заявила Захарова.

Бін Ладен, убитий у 2011 році в перебігу спецоперації США в Пакистані, ніколи не відвідував Білий дім. Захарова не уточнила, про які фотографії вона говорить, але в російських медіа припускали, що вона має на увазі фотоколаж, який зображає, як держсекретар США Гілларі Клінтон і ватажок «Аль-Каїди» тиснуть одне одному руки.

Ця підробка гуляє інтернетом вже багато років. Голова бін Ладена вставлена в фотографію з музикантом Шубгашишем Мукхерджі під час його зустрічі з Клінтон у травні 2004 року.

На сайті різко консервативного російського телеканалу «Царград ТВ» слова Захарової процитували без вказівки про те, що бін Ладен ніколи не був у Білому домі.

Через кілька днів по тому Захарова уточнила в фейсбуці, що відвідував Білий дім «не особисто бін Ладен, а його колеги, соратники, так би мовити».

Вона також сказала, що її улюблена фотографія – президент США Рональд Рейган «у Білому домі приймає делегацію талібів». До посту прикладена фотографія зустрічі Рейгана з лідерами афганського опору, на якій обговорювалася боротьба з радянськими військами, які тоді вторглися до Афганістану. США підтримували моджахедів, а також бін Ладена та інших арабських бійців у боротьбі проти СРСР; схожим чином діяла і радянська сторона, підтримуючи «своїх» бойовиків. Згадана фотографія була знята в лютому 1983 року, тобто за дев’ять років до заснування руху «Талібан».

Нехай їдять щурів

У жовтні на сайті агентства «РІА Новості» з’явилася гнівна колонка «Москвичі їдять щурів»: хто в Європі складає фальшиві новини про Росію», присвячена «пропагандистським страшилкам про Росію», які нібито регулярно публікуються в нідерландській пресі. У статті розбирається короткий допис, що вийшов у листопаді 2016 року в газеті «Де Фолькскрант». У ній ідеться про московський ресторан, у якому подають нутрію.

Колумніст Володимир Корнілов дає вельми спотворений, а часом просто помилковий виклад статті. Зокрема, він необґрунтовано припускає, що в статті стверджується, ніби москвичі взялися їсти щурів через голод унаслідок західних санкцій, запроваджених після анексії Росією Криму і військової підтримки сепаратистів на сході України.

«Скажете, маячня? Правильно скажете. Але річ у тому, що схожу маячню про Росію періодично друкують у провідних газетах Нідерландів – країни, яку часто представляють як одного з лідерів у світових рейтингах свободи преси», – пише Корнілов.

Він також називає допис у нідерландській газеті «величезною статтею», хоча в ньому менше ніж 400 слів.

Про колонку Корнілова написали кілька великих російських медіа.

Оригінальний допис був одним із кількох опублікованих у західній пресі статей про московського ресторатора Тахіра Холікбердієва і його страви з нутрії. У ньому нічого не говориться про росіян, які голодують від санкцій, хоча зазначається, що санкції підштовхнули рестораторів до заміни окремих інгредієнтів на альтернативи російського виробництва.

«Залишається таємницею, навіщо оглядачеві «РІА Новості» знадобилося майже через рік після виходу цілком доброзичливої статті повністю спотворювати її зміст», – пише журналіст опозиційного сайту The Insider Юрій Бершидський.

Експерт із російських медіа Олексій Ковальов викрив помилкові твердження в колонці Корнілова в рамках свого проекту «Лапшеснималочная» під заголовком «Якщо «західні ЗМІ» не набрехали, нічого страшного, набрешемо за них і викриємо!».

«Ви приписуєте авторові статті слова, яких він не писав, – звертається він до Корнілова, – і на підставі своєї вигадки звинувачуєте «західні ЗМІ» у вигадуванні фальшивих новин про Росію!».