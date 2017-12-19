Телеканал RT France (Russia Today) розпочав «обробку» французькомовного глядача – експерти

Після свого обрання президентом Франції Емманюель Макрон заявляв: «Russia Today та Spuntik протягом виборчої кампанії поводилися не як органи преси, а як органи впливу та брехливої пропаганди». Однак, незважаючи на критику та полеміку у французькому медіа-просторі, з понеділка фінансований Кремлем новинний телеканал RT (Russia Today) офіційно розпочав своє мовлення для французькомовного глядача. Тим часом, як наглядові установи обіцяють бути пильними, поява засобу масової інформації з «альтернативною правдою», бюджетом 20 мільйонів та 150-ма особами персоналу насторожила оглядачів та експертів.

Вже перший день роботи французькомовного телеканалу RT France, за свідченнями експертів, виявив: навіть коли новинний випуск розповідає про американський потяг, який зійшов із рейок, пропаганда «вигулькує», бо знаходиться десь зовсім поруч. Прокремлівські сюжети завжди перемішуються із класичними картинками зі світових подій. Наприклад, репортаж щодо конфлікту в Сирії та перемогу Башара аль-Асада за допомогою свого союзника Володимира Путіна.

Чи, скажімо, прокручування інтерв’ю із американським режисером Олівером Стоуном, який не приховує свого захвату російським президентом та заявляє: «…і всі ці ідеї та відчуття паніки із заявами, що, мовляв, у всьому винна тільки Росія – це божевілля».

Саме через цей канал режим президента Росії Володимира Путіна розповсюджує свої політичні ідеї, використовує засадниче право на самовираження та інформацію, а також острах та зневіру, які панують серед європейців щодо класичних мас-медіа і традиційних політиків, кажуть фахівці.

На жаль, цей канал матиме свого глядача. Залишається сподіватися, що у випадку відвертих порушень, грубої брехні, винуватці все ж будуть відповідати за свої дії

Як зауважують французькі експерти, зокрема Жан-Сильвестр Монґреньє з Інституту Томаса Мора: «На жаль, цей канал матиме свого глядача. Ця публіка якраз і шукає такий тип дезінформації та альтернативної сенсаційної реальності. Залишається сподіватися, що у випадку відвертих порушень, грубої брехні, винуватці все ж будуть відповідати за свої дії, а влада не буде триматися осторонь та реалістичніше дивитиметься на стан речей у аудіовізуальному просторі французів».

«Під збільшувальним склом»?

Існуючи у формі сайту в інтернет-мережі ще з 2015 року, запуск телевізійної версії французькомовного каналу RT, який транслюватимуть через супутниковий зв’язок і через телекомунікаційних провайдерів, одразу викликав дискусію. На появу в Франції каналу із репутацією «дезінформатора та виробника фейкових новин» місцеві наглядові інстанції та медіа-простір відреагували застереженням: стежитимемо за їхньою журналістикою «під збільшувальним склом».

Президент французької Вищої аудіовізуальної ради Олів’є Шрамек, виступаючи перед Асоціацією журналістів, запевнив, що його команда буде «постійно» спостерігати за каналом російського походження та «оперативно» реагуватиме «у випадку аномалій».

Він також нагадав, що регуляторна служба сусідньої Британії вже видала 14 офіційних попереджень англомовній версії цього каналу, який розпочав мовлення на території Великобританії у 2014 році. До того ж, наприкінці 2015 року RT France підписала угоду з Вищою аудіовізуальною радою, яка наклала на неї ще вимогливіші зобов’язання щодо «чесності та незалежності інформації».

Служба стратегічних комунікацій ЄС у своєму мікроблозі в мережі Twitter розповідає про три речі, які треба знати про RT та Sputnik:

перше: вони популяризують політику Росії;

друге: вони не є об’єктивними ЗМІ;

третє: вони створюють фальшиву інформацію для маніпулювання.

Легковажність та проросійськість?

Однак на легковажність та «проросійськість» Франції, яка вже мала досвід масового розповсюдження у себе російських фейкових новин та спроб впливу на вибори, звертає увагу й брюссельський експерт Роланд Фройденштайн.

«Там дійшли до висновку, що Росія може робити все що завгодно, але їй не вдасться досягти своєї мети, адже вибори засвідчили, що її втручання не змінило результатів. Це – помилка, бо росіяни «працюють на перспективу» над громадською думкою французів, німців чи британців. Вплив на вибори – це був тільки незначний епізод, бо Москва розробляє та впроваджує свої довготермінові проекти», – вважає політичний директор аналітичного Центру Мартенса.

Москва розробляє та впроваджує свої довготермінові проекти

Аналітик водночас звертає увагу й на істотну кількість французьких політиків, які не вбачають в Москві жодної загрози. «Чимало політиків вищих владних установ Франції симпатизують Росії, – зауважує він. – Причому навіть серед представників французького Сенату».

«Кастинґ» персоналу RT France тривав 10 місяців

Як повідомляє французька преса, RT здійснював непростий пошук журналістів для роботи на франзузькомовному кремлівському каналі, який тривав близько року. Але й за цей час 36-річній керівниці телекомпанії Ксенії Федоровій так і не вдалося наповнити персонал відомими телеведучими. «Якщо колишня працівниця телеканалу BFM Стефані де Мюрю й погодилася змінити свій інформаційний ЗМІ заради RT, то інших відомих французьких журналістів у команді не видно», – пише газета Le Monde. Навпаки, чимало талановитих фахівців, на яких «націлювалася» редакція, згодом відкликали звідти свої кандидатури.

Натомість експертами та постійними коментаторами французькомовної версії Russia Today погодилися стати колишній депутат від партії «Республіканці» Тьєррі Маріані: відомий своїми проросійськими поглядами голова асоціації «Французько-російський діалог» – активної лобістської організації, яка відстоює у Франції інтереси Росії. Маріані відвідував анексований Росією український Крим, за що перебуває у «чорному списку» українських спецслужб. Інший штатний коментатор RT – французький економіст та політолог-євроскептик Жак Сапір, вже відомий своїми антиєвропейськими блогами на французькомовній версії іншого пропагандистського російського сайту Sputnik.

Загалом на 150 осіб персоналу RT France 50 працюватимуть як журналісти. Це – здебільшого молоді фахівці, які тільки нещодавно завершили навчання.

Тим часом фахівці з питань Росії застерігають: з точки зору міжнародного впливу, саме RT є «важкою артилерією» кремлівської пропагандистської стратегії.

Тож французький глядач споживатиме псевдоінформацію щодо теорій змови та фальшиві новини (наприклад, про те, що «епідемію Еболи поширило ЦРУ»), а «осад» від цих фейків залишатиметься, навіть якщо RT відкликатиме або згодом відмовлятиметься від своєї інформації.