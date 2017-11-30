RT втратило акредитацію в Конгресі США, Москва обіцяє відповідь

Російсько-американське «прес-протистояння» пішло на новий оберт. Кореспондентів російської мережі мовлення за кордон RT позбавили акредитації в Конгресі США після того, як вона була змушена зареєструватися іноземним агентом. У Росії заявляють про вибірковість такого підходу і обіцяють «дзеркальні» і «симетричні» заходи у відповідь.

Об’єднання радіо- й телевізійних кореспондентів у Конгресі США поінформувало, що одноголосно вирішило скасувати акредитацію кореспондентів мережі RT ще 21 листопада. 29 листопада про це повідомили саму мережу, точніше, операційну компанію, яка забезпечує діяльність мережі у США.

Рішення набуло чинності негайно після повідомлення, мережу попросили здати акредитаційні картки охороні Конгресу, мовиться в листі на адресу російської мережі, який оприлюднило об’єднання.

Причина, як заявив голова виконавчого комітету Об’єднання радіо- й телевізійних кореспондентів у Конгресі Крейґ Каплан, – те, що операційна компанія RT у США, T&R Productions, зареєструвалася в Міністерстві юстиції США як агент «російської урядової структури, відповідальної за трансляцію мережі RT в усьому світі». Відповідно до правил об’єднання, зареєстровані таким чином представники «будь-якого іноземного уряду чи його представника» не мають права на акредитацію в Конгресі, мовиться в листі.

У Москві не згодні…

Із таким підходом не погоджується головний редактор мережі RT Маргарита Симоньян. У коментарі Радіо Свобода вона заявила, що позбавлення акредитації в Конгресі її організації було вибіркове – адже, за її словами, такий крок застосували тільки до RT, тоді як інші іноземні засоби інформації, теж зареєстровані у США як іноземні агенти, продовжують працювати, як і раніше.

Дійсно, у США не менш ніж шість інших медіаорганізацій, крім RT, зареєструвалися як іноземні агенти. Серед них такі, як канадська «Сі-бі-ес», японська «Ен-ейч-кей» чи китайська «Чайна дейлі». Тих із них, що акредитовані в Конгресі, позбавлення акредитації наразі не стосується.

Симоньян також додала, що дії об’єднання конгресових кореспондентів підривають заяви Вашингтона, що реєстрація RT за американським законом про іноземних агентів не обмежить діяльність мережі у США. При цьому вона оминула увагою, що об’єднання конгресових кореспондентів – самоврядна структура, що не є державним органом, і його дії не є такими, яких вимагав би безпосередньо американський закон.

…і обіцяють відповісти «дзеркально» і «симетрично»

Мережа RT називає себе незалежною медіаорганізацією, хоча перебуває на фінансуванні з державного бюджету Росії. І на її захист після нового кроку у США, як і після попередніх, відразу виступили в Москві. Посадовці і політики пообіцяли дати «дзеркальну» і «симетричну» відповідь на ухвалене у США рішення щодо RT.

Речник президента Росії Дмитро Пєсков назвав дії у США «ворожими» й додав, що їх «не можна залишити без відповіді». За його словами, можна спрогнозувати «досить емоційну відповідь» російських законодавців щодо американських засобів інформації.

Керівники обох палат Федеральних зборів (парламенту) Росії також пообіцяли відповідь уже найближчим часом.

Голова Державної думи (нижньої палати) В’ячеслав Володін назвав позбавлення акредитації «викликом для спільних для всього світу цінностей свободи слова» і «зазіханням на основи демократії», з чим, за його словами, Росія «не буде миритися». «Тому ми розглядаємо варіанти симетричних заходів для дзеркальної відповіді на недружні дії американської сторони. Вони надійдуть найближчим часом», – додав Володін.

Голова Ради федерації (верхньої палати) Валентина Матвієнко, зі свого боку, назвала позбавлення акредитації «безумством» і заявила, що Росія має «спокійно обміркувати і зважити реакцію у відповідь», бо «не дозволить так із собою поводитися». Як сказала Матвієнко, Росія також буде звертатися «до міжнародних організацій».

Депутати обох палат російського парламенту заявляють, що у відповідь можна буде обмежити доступ до Федеральних зборів журналістів американських засобів інформації в Росії. Для цього можна використати ухвалені на кілька днів раніше зміни до російського закону про іноземних агентів, які створили можливість реєструвати такими агентами іноземні засоби інформації.

Таку позицію підтвердив і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. За його словами, цей змінений закон дає можливість «діяти дзеркально». «І як сказав президент (Росії Володимир Путін – ред.), так ми і будемо чинити», – додав міністр.

Несиметрична російська «симетрія»

Ці зміни, що набули чинності 25 листопада, терміново запровадили в Росії як «адекватну симетричну відповідь» по тому, як стало відомо, що Міністерство юстиції США вимагає від RT зареєструватися як іноземний агент – після того, як мережу звинуватили в участі у втручанні Росії у президентські вибори у США 2016 року. 13 листопада мережа виконала цю вимогу.

Такі зміни до російського закону викликали широку критику у світі. У США при цьому також наголосили на принциповій різниці між американським і російським законами про «іноземних агентів»: американський, на відміну від російського, не обмежує свободу інформації сам по собі. Хоча у випадку з об’єднанням журналістів Конгресу перепоною став сам факт реєстрації.

Натомість іще у процесі розгляду російського закону про засоби інформації як іноземних агентів Міністерство юстиції Росії надіслало вже два повідомлення про майбутні обмеження на адресу низки західних медіаорганізацій, що потрапляють під дію нового закону. Серед них такі листи отримали і деякі редакції і проекти Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода, що працюють на території Росії і окупованого нею українського Криму. У чому саме будуть полягати обмеження, міністерство не уточнило.

RT: маніпуляції і втручання

Російська телемережа мовлення за кордон RT (її іноді досі називають старою назвою Russia Today, від якої вона мусила відмовитися ще 2009 року) називає себе незалежною, але твердо проводить політичну лінію Кремля і фінансується з російського бюджету. Її також не раз викривали на поширенні перекрученої чи й цілком неправдивої інформації, що спотворює дані про події на користь позиції Москви.

Телеканал цієї мережі, що працює у США, як і російське державне агентство новин «Спутнік», були названі у звіті американських спецслужб як активні учасники кампанії втручання Росії у президентські вибори у США 2016 року (спецслужби США вважають це втручання доведеним, розслідування, що тривають у США, виявляють усе нові факти такого втручання, Москва ж далі продовжує заперечувати його) і як «прислужники корумпованої політичної еліти» в Росії.

Також у документі було вказано, що RT America «позиціонує себе як американський канал і навмисно намагається приховати будь-які юридичні зв’язки з російським урядом».