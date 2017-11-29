До Держдуми Росії внесли законопроект про штрафи для ЗМІ – «іноземних агентів»

До російської Держдуми внесли законопроект, який пропонує з 1 січня 2018 року карати штрафами іноземні ЗМІ в Росії у випадку їх визнання «іноземними агентами» чи порушення відповідного закону.

Згідно з текстом законопроекту, авторами якого є член Ради Федерації Андрій Клішас та депутат Держдуми Павло Крашенінніков, передбачаються штрафи через порушення «порядку діяльності іноземного ЗМІ, що виконує функції іноземного агента» від 10 тисяч рублів для фізичних осіб і до 5 мільйонів рублів – для юридичних.

У законопроекті передбачено і адміністративний арешт в окремих випадках до 15 діб.

За понад два порушення закону про ЗМІ – «іноземних агентів» передбачається найвищий штраф – до 5 мільйонів рублів, пропонують ініціатори відповідного законопроекту.

25 листопада президент Росії Володимир Путін підписав закон про засоби масової інформації – «іноземних агентів», який дозволяє Кремлю вимагати від іноземних ЗМІ розкривати джерела фінансування і визнавати такі інформаційні ресурси, які готують новини для російської аудиторії, «іноземними агентами».

Рішення обмежити роботу іноземних ЗМІ в Росії з’явилася після того, як фінансований урядом Росії телеканал RT повідомив, що виконає вимоги американської влади про реєстрацію свого підрозділу в США як «іноземного агента».

Вашингтон висловив таку вимогу після того, як спецслужби США дійшли висновку, що Кремль використовував державні ЗМІ, щоб спробувати вплинути на виборців США на торішніх президентських виборах. Москва це неодноразово заперечувала.

Напередодні у Держдепартаменті США заявили, що закон про ЗМІ – «іноземних агентів» у Росії загрожує свободі преси.