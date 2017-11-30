У Росії пообіцяли відповісти на позбавлення RT акредитації в Конгресі США

У Росії посадовці й політики пообіцяли дати «дзеркальну» і «симетричну» відповідь на ухвалене в США рішення позбавити акредитації в Конгресі журналістів російської мережі мовлення за кордон RT.

Речник президента Росії Дмитро Пєсков назвав дії у США «ворожими» й додав, що їх «не можна залишити без відповіді». За його словами, можна спрогнозувати «досить емоційну відповідь» російських законодавців щодо американських засобів інформації.

Керівники обох палат Федеральних зборів (парламенту) Росії також пообіцяли відповідь уже найближчим часом.

Голова Державної думи (нижньої палати) В’ячеслав Володін назвав позбавлення акредитації «викликом для спільних для всього світу цінностей свободи слова» і «зазіханням на основи демократії», з чим, за його словами, Росія «не буде миритися». «Тому ми розглядаємо варіанти симетричних заходів для дзеркальної відповіді на недружні дії американської сторони. Вони надійдуть найближчим часом», – додав Володін.

Голова Ради федерації (верхньої палати) Валентина Матвієнко, зі свого боку, назвала позбавлення акредитації «безумством» і заявила, що Росія має «спокійно обміркувати й зважити реакцію у відповідь», бо «не дозволить так із собою поводитися». Як сказала Матвієнко, Росія також буде звертатися «до міжнародних організацій».

29 листопада у виконавчому комітеті кореспондентів радіо і телебачення при Конгресі США повідомили, що ще 21 листопада одностайно вирішили позбавити журналістів RT акредитації в Конгресі. Як підставу для цього назвали те, що американська компанія, що обслуговує американський підрозділ російської мережі, зареєструвалася в США як іноземний агент.

13 листопада мережа RT подала документи до Міністерства юстиції США для реєстрації як іноземного агента компанію T&R Productions, яка обслуговує американський підрозділ мережі RT America.

У відповідь на вимогу США про таку реєстрацію в Росії терміново ухвалили закон, який запровадив статус «іноземного агента» для іноземних засобів інформації, що працюють у Росії. Цей закон викликав широку критику в світі. У США при цьому також наголосили на принциповій різниці між американським і російським законами про «іноземних агентів»: американський, на відміну від російського, не обмежує свободу інформації.

Російська телемережа мовлення за кордон RT (її іноді досі називають її старою назвою Russia Today, від якої вона мусила відмовитися ще 2009 року) називає себе незалежною, але твердо проводить політичну лінію Кремля і фінансується з російського бюджету. Її також не раз викривали на поширенні перекрученої чи цілком неправдивої інформації, що спотворює дані про події на користь позиції Москви.

Телеканал цієї мережі, що працює в США, як і російське державне агентство новин «Спутнік», були названі в звіті американських спецслужб як активні учасники кампанії втручання Росії в президентські вибори в США 2016 року (спецслужби США вважають це втручання доведеним, розслідування, що тривають у США, виявляють усе нові факти такого втручання, Москва ж далі продовжує заперечувати його) і як «прислужники корумпованої політичної еліти» в Росії. Також у документі було вказано, що RT America «позиціонує себе як американський канал і навмисно намагається приховати будь-які юридичні зв’язки з російським урядом».