У ЄС розкритикували Росію за закон про ЗМІ – «іноземних агентів»

Європейський союз критикує ухвалення в Росії закону, який дає змогу владі цієї країни зараховувати ЗМІ, що отримують фінансування з-за кордону, до так званих «іноземних агентів» і запроваджувати проти них санкції.

Речниця зовнішньополітичної служби ЄС Майя Коціянчич 26 листопада заявила, що «законодавство суперечить зобов’язанням Росії у сфері прав людини». Коціянчич назвала новий російський закон «подальшою загрозою вільним і незалежним ЗМІ й доступу до інформації» та «ще однією спробою зменшити простір для незалежних голосів у Росії».

25 листопада президент Росії Володимир Путін підписав закон про засоби масової інформації – «іноземних агентів». Закон, розміщений на офіційному порталі правової інформації, вступив у силу. Тепер ЗМІ, які отримують фінансування з-за кордону, можуть бути визнані «іноземними агентами». Депутати Держдуми одноголосно схвалили законопроект 15 листопада, через тиждень він був ухвалений Радою федерації.

Міністерство юстиції Росії надіслало кільком проектам Радіо Свобода повідомлення про можливі обмеження в їхній роботі, не уточнивши, якими саме вони можуть бути.

Попередження також отримали «Голос Америки», CNN і німецький міжнародний мовник Deutsche Welle.

У відповідь на повідомлення про підписання закону Путіним президент Радіо Свобода Том Кент заявив, що говорити про наслідки ухвалення документа поки що зарано, бо ще жодне ЗМІ не було внесене до списку «іноземних агентів», і наразі невідомі обмеження, з яким зіткнуться медіа-організації.

Він наголосив, що Радіо Свобода продовжить свою журналістську роботу із забезпечення точною й об’єктивною інформацією своєї російськомовної аудиторії.

З критикою російського законодавства про ЗМІ – «іноземних агентів» раніше виступили Організація з безпеки і співробітництва в Європі, міжнародні правозахисні організації, зокрема Amnesty International, і Рада з прав людини та розвитку громадянського суспільства при президентові Росії.

Російські чиновники назвали нове законодавство відповіддю на «тиск» на російські ЗМІ у США після того, як фінансований урядом Росії телеканал RT повідомив, що виконає вимоги американської влади про реєстрацію свого підрозділу в США як «іноземного агента». У Вашингтоні неодноразово підкреслювали, що закон про «іноземних агентів» в США суттєво відрізняється від російського і ніяк не обмежує свободу інформації.