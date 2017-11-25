Росія: Путін підписав закон про ЗМІ – «іноземних агентів»

Президент Росії Володимир Путін підписав закон про засоби масової інформації – «іноземних агентів». Закон, розміщений на офіційному порталі правової інформації, вступає в силу. Тепер ЗМІ, які отримують фінансування з-за кордону, можуть бути визнані «іноземними агентами». Депутати Держдуми одноголосно схвалили законопроект 15 листопада, через тиждень він був ухвалений Радою Федерації.

Раніше Міністерство юстиції Росії надіслало Радіо Свобода і телеканалу «Настоящее время» повідомлення про можливі обмеження в їхній роботі. Таке ж повідомлення отримав ще один проект корпорації Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода сайт «Idel.Реалії», а також новий медіа-проект Російської служби Радіо Свобода «Сибирь.Реалии». У листі Міністерства юстиції Росії не уточнювалося, які заходи можуть бути вжиті після внесення змін до законодавства.

Рішення обмежити роботу іноземних ЗМІ в Росії з’явилася після того, як фінансований урядом Росії телеканал RT повідомив, що виконає вимоги американської влади про реєстрацію свого підрозділу в США як «іноземного агента». У Вашингтоні неодноразово підкреслювали, що закон про «іноземних агентів» в США суттєво відрізняється від російського і ніяк не обмежує свободу інформації.

Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода у заяві з приводу законопроекту про ЗМІ – «іноземних агентів» наголосило, що умови роботи російських журналістів в США і американських – в Росії істотно відрізняютья. Журналістів медіакорпорації в Росії ображають, щодо них часто скоюють напади. Крім того, телеканал RT поширює свою інформацію в США вільно, в той час як Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода в Росії не має, зокрема, доступу до кабельних мереж. З 2012 року внаслідок зміни російського законодавства Радіо Свобода змушене було припинити радіомовлення в Москві.

З критикою російського законодавства про ЗМІ – «іноземних агентів» раніше виступили Організація з безпеки і співробітництва в Європі, міжнародні правозахисні організації і Рада з прав людини та розвитку громадянського суспільства при президентові Росії.