Президент RFE/RL щодо закону про «іноземних агентів»: працюватимемо надалі для російськомовної аудиторії

Президент Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода Томас Кент заявив, що всі проекти для російськомовної аудиторії продовжать свою роботу, оскільки жодний новинний ресурс не названий «іноземним агентом» у зв’язку з підписанням президентом Росії Володимиром Путіним закону про статус «іноземного агента» для ЗМІ.

«Ми не можемо спекулювати наразі на темі впливу нового закону, оскільки жодна новинна організація ще не названа спеціально «іноземним агентом», і обмеження, які накладаються на таких «агентів», не були оголошені», – йдеться у заяві Томаса Кента.

Президент Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода також наголосив, що всі інформаційні ресурси корпорації на території Росії продовжують свою роботу.

«Ми, як і раніше, віддані продовженню нашої журналістської праці в інтересах надання точних і об’єктивних новин нашій російськомовній аудиторії», – додав Томас Кент.

Сьогодні президент Росії Володимир Путін підписав закон про засоби масової інформації – «іноземних агентів», згідно з яким, ЗМІ, які отримують фінансування з-за кордону, можуть бути визнані «іноземними агентами».

Раніше Міністерство юстиції Росії надіслало Радіо Свобода і телеканалу «Настоящее время» повідомлення про можливі обмеження в їхній роботі. Таке ж повідомлення отримав ще один проект корпорації Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода сайт «Idel.Реалії», а також новий медіа-проект Російської служби Радіо Свобода «Сибирь.Реалии». У листі Міністерства юстиції Росії не уточнювалося, які заходи можуть бути вжиті після внесення змін до законодавства.