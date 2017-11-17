США застерігають Росію через плани запровадити обмеження на роботу зарубіжних ЗМІ

Держдепартамент США заявив, що вивчає російське законодавство щодо зарубіжні засобів інформації, та застеріг Москву від застосування його як інструменту обмеження свободи слова. Речниця американського зовнішньополітичного відомства Марія Олсон заявила 16 листопада, що Вашингтон стежить «уважно, як це рішення схвалюється і як воно буде реалізоване».

Російські законодавці називають свій законопроект, що має запровадити для іноземних засобів інформації в Росії спеціальний статус «іноземного агента», відповіддю на недавню вимогу Вашингтона, щоб американський підрядник російської телекомпанії RT зареєстрував та розкривав фінансову інформацію відповідно до закону США про реєстрацію іноземних агентів (FARA).

Олсон зазначила, що американський закон спрямований лише на оприлюднення інформації про закордонне фінансування організацій, які прагнуть вплинути на політичні процеси США, і жодним чином не обмежує те, що вони говорять чи роблять.

Правозахисники критикували як запроваджуване в Росії законодавство, так і вимоги США відповідно до закону про реєстрацію іноземних агентів.

Міністерство юстиції Росії опублікувало на своєму сайті список медіаорганізацій, яких може стосуватися новий закон. Серед його перших цілей можуть опинитися дев’ять засобів інформації, пов’язаних із Радіо Свобода та «Голосом Америки».

Держдума Росії вже схвалила документ у цілому. Розгляд законопроекту у верхній палаті парламенту, Раді федерації, очікують на 22 листопада, після чого його для набуття чинності має підписати президент Росії.