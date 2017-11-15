Росія попередила Радіо Свобода про обмеження через майбутній закон про ЗМІ як «іноземні агенти»

Міністерство юстиції Росії надіслало російській службі Радіо Свобода, а також іще кільком проектам радіо попередження про можливі обмеження в роботі у зв’язку з очікуваним ухваленням закону, що має запровадити для іноземних засобів інформації в Росії спеціальний статус «іноземного агента».

Листи надійшли на цей час російській службі Радіо Свобода, проектові татарсько-башкирської служби Ідель.Реалії і телеканалові «Настоящее время», що є спільним проектом Радіо Свобода і «Голосу Америки», через лічені години після того, як Державна дума Росії, нижня палата парламенту, ухвалила законопроект про статус «іноземного агента» для засобів інформації.

У листі не уточнено, які саме можуть бути ці обмеження.

Законопроект схвалили лише через два дні по тому, як російська фінансована державою телемережа мовлення за кордон RT виконала вимогу Міністерства юстиції США і зареєструвалася там 13 листопада у статусі з такою самою назвою – «іноземний агент». У зв’язку з цим у Росії заявили про «придушення свободи інформації» у США і пообіцяли вжити заходів у відповідь. 15 листопада спікер Держдуми Росії В’ячеслав Володін назвав російський законопроект «симетричною відповіддю» на дії США, які, за його словами, «чинять тиск на російських журналістів».

Розгляд російського законопроекту у верхній палаті парламенту, Раді федерації, очікують на 22 листопада, після чого його для набуття чинності має підписати президент Росії.

У США звертали увагу, що американський закон, незважаючи на однакову з російським назву реєстрації, цілком відмінний за змістом і, зокрема, не накладає на зареєстровані засоби інформації ніяких обмежень щодо свободи слова тощо. У Росії заступник спікера Держдуми Петро Толстой так само стверджував, що новий закон «ніяким чином не вплине на свободу слова в Росії», хоча цим словам суперечить попередження Міністерства юстиції Росії.

Радіо Вільна Європа – Радіо Свобода заявило 15 листопада, що становище російських засобів інформації у США і американських у Росії глибоко нерівне: RT і «Спутнік», державне російське агентство, «вільно поширюють свій продукт у США, тоді як Радіо Свобода втратило своїх партнерів, що ретранслювали його передачі в Росії, через адміністративний тиск, а також не має доступу до кабельних мереж». Крім того, Радіо Свобода нагадало, що, на відміну від ситуації у США, його журналісти в Росії «зазнають переслідувань і навіть фізичних нападів».

Схожі повідомлення про можливе запровадження обмежень для журналістів медіакорпорації Радіо Вільна Європа – Радіо Свобода, її російської редакції, а також низки проектів корпорації і в самій Росії, і в окупованому нею українському Криму Міністерство юстиції Росії вже надсилало 9 жовтня.

Російська телемережа мовлення за кордон RT, яку іноді досі називають її старою назвою Russia Today, від якої вона мусила відмовитися ще вісім років тому, називає себе незалежною, але твердо проводить політичну лінію Кремля і фінансується з російського бюджету. Її також не раз викривали на поширенні перекрученої чи цілком неправдивої інформації, що спотворює дані про події на користь позиції Москви.

Телеканал цієї мережі, що працює у США, як і російське державне агентство новин «Спутнік», були названі у звіті американських спецслужб як активні учасники кампанії втручання Росії у президентські вибори у США 2016 року (спецслужби США вважають це втручання доведеним, розслідування, що тривають у США, виявляють усе нові факти такого втручання, Москва ж далі продовжує заперечувати його) і як «прислужники корумпованої політичної еліти» в Росії. Також у документі було вказано, що RT America «позиціонує себе як американський канал і навмисно намагається приховати будь-які юридичні зв’язки з російським урядом».