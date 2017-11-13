Російський телеканал RT зареєструвався у США як іноземний агент – керівник

Російський телеканал мовлення за кордон RT, фінансований російською владою, зареєструвався у США як іноземний агент, повідомила головний редактор каналу Маргарита Симоньян.

«Між кримінальною справою і реєстрацією ми вибрали останнє. З чим і вітаємо американську свободу слова і всіх, хто в неї досі вірить», – написала вона у твітері.

Вона не пояснила, як саме, на її думку, така реєстрація може вплинути на свободу слова.

Раніше телеканал заявляв, що Міністерство юстиції США висунуло його американському підрозділові, каналові RT America, ультимативну вимогу зареєструватися як іноземний агент до 13 листопада.

У Мін’юсті США не бажали ні підтверджувати, ні заперечувати таку заяву. Але невдовзі після нинішньої заяви RT на сайті міністерства з’явилося повідомлення, що реєстраційні документи каналу отримані.

Також 13 листопада один із провідних депутатів Державної думи, нижньої палати парламенту Росії, Андрій Ісаєв повідомив, що там уже розробляють законопроект про вимогу реєструватися в Росії як іноземні агенти закордонним засобам інформації, що мають підтримку іноземних урядів чи проурядових структур. За його словами, серед тих, хто буде змушений зареєструватися іноземним агентом, коли закон буде ухвалений і набуде чинності, – зокрема, Радіо Свобода – Радіо Вільна Європа, «Голос Америки» чи «Сі-ен-ен» зі США, «Німецька хвиля» тощо.

Раніше спікер Держдуми В’ячеслав Володін заявляв, що такий законопроект мають винести на розгляд у першому читанні вже 15 листопада, а ухвалити остаточно збираються до кінця наступного тижня.

Президент Росії Володимир Путін після попередніх повідомлень про вимогу до RT зареєструватися у США як іноземний агент заявляв, що російські засоби інформації зазнають у США «атаки на свободу слова». Він так само не пояснив, як стосується реєстрація питань свободи слова.

Нині чинне російське законодавство про «іноземних агентів» вимагає такої реєстрації від неурядових організацій, що отримують фінансування з-за кордону і займаються, на думку Москви, «політичною діяльністю», і наразі не стосується засобів інформації.

У США звертають увагу, що законодавства про «іноземних агентів» у Росії і у США, попри схожу назву, принципово різняться.

У США існує законодавча вимога реєструватися як іноземні агенти до фізичних чи юридичних осіб, що представляють інтереси іноземних держав у «політичній чи квазі-політичній ролі». Така реєстрація передбачає розкриття зв’язку з іноземним урядом та інформації про пов’язану з цим діяльність і отримане за неї фінансування, і не накладає ніяких обмежень, зокрема, щодо поширення новин та інформації.

Нині принаймні шість іноземних засобів інформації вже зареєстровані у США таким чином, серед них канадська телемережа «Сі-бі-сі», японська «Ен-ейч-кей» чи китайське видання «Чайна дейлі». Також у радянські часи деякі російськомовні засоби інформації, серед них газета «Правда» і агентство «ТАСС», були зареєстровані у США як іноземні агенти.

За широко критикованим у Росії й у світі російським законом, відомим як «закон про іноземних агентів», ухваленим 2012 року, неурядові (некомерційні, як їх називають у Росії) організації, що отримують кошти чи майно з-за кордону й займаються «політичною діяльністю», мають самі зареєструватися як «іноземні агенти» чи бути зареєстровані примусово з накладенням штрафу. Такі організації зобов’язані, зокрема, на всіх своїх матеріалах підписувати себе «іноземним агентом», а також подавати набагато більше звітності урядовим органам.

Через широке трактування поняття «політична діяльність» до «іноземних агентів» записали й десятки організацій, що займаються правозахистом, соціологією, доброчинністю, освітніми проектами чи захистом довкілля. Критики заявляють, що справжньою метою запровадження закону було змусити замовкнути незалежні голоси.

Президент медіакорпорації Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода Том Кент уже наголошував, що RT поширює свої програми у США через кабельні телемережі, тоді як Радіо Свобода таких можливостей у Росії не має. Він також звертав увагу, що журналістів Радіо Свобода переслідували і навіть били в Росії, їхні акредитації анулювалися, в той час як у США нічого схожого стосовно представників російського телеканалу не ставалося.

Російська телемережа мовлення за кордон RT, яку іноді досі називають її старою назвою Russia Today, від якої вона мусила відмовитися ще вісім років тому, називає себе незалежною, але твердо проводить політичну лінію Кремля і фінансується з російського бюджету. Її також не раз викривали на поширенні перекрученої чи цілком неправдивої інформації, що спотворює дані про події на користь позиції Москви.

Телеканал цієї мережі, що працює у США, як і російське державне агентство новин «Спутнік», були названі у звіті американських спецслужб як активні учасники кампанії втручання Росії у президентські вибори у США 2016 року (Москва заперечує це втручання) і як «прислужники корумпованої політичної еліти» в Росії. Також у документі було вказано, що RT America «позиціонує себе як американський канал і навмисно намагається приховати будь-які юридичні зв’язки з російським урядом».