Телеканал RT зареєструється у США іноземним агентом – Симоньян

Фінансований Кремлем телеканал RT реєструватиметься у США у якості іноземного агента, але оскаржить цю вимогу у суді. Про це заявила головна редакторка RT Маргарита Симоньян.

«Американський Мін’юст нам не залишив вибору: юристи говорять, що якщо ми не реєструватимемося як іноземний агент, то керівник компанії в Америці може бути заарештований, можуть бути арештовані рахунки компанії, у загальному, у такій ситуації компанія працювати точно не зможе», – зазначила вона.

Представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що наступного тижня у країні можуть ухвалили «заходи у відповідь» щодо американських ЗМІ.

Проблеми у телеканалу виникли на тлі розслідування можливого втручання Росії в американські вибори 2016 року. У першій половині вересня телеканал RT повідомив, що Міністерство юстиції США направило листа компанії, яка обслуговує RT America, з вимогою зареєструватися згідно з законом від 1938 року, спрямованого проти поширення нацистської пропаганди на території країни.

Раніше у Раді Федерації обговорювалося питання про обмеження діяльності на території Росії іноземних ЗМІ, зокрема, Радіо Свобода та «Голосу Америки».

У США існує законодавча вимога реєструватися як іноземні агенти до фізичних чи юридичних осіб, що представляють інтереси іноземних держав у «політичній чи квазі-політичній ролі». Така реєстрація передбачає розкриття зв’язку з іноземним урядом та інформації про пов’язану з цим діяльність і отримане за неї фінансування.

Російська телемережа мовлення за кордон RT називає себе незалежною, але твердо проводить політичну лінію Кремля і фінансується з російського бюджету. Її також не раз викривали на поширенні перекрученої чи цілком неправдивої інформації, що спотворює дані про події на користь позиції Москви. Телеканал цієї мережі, що працює у США, як і російське державне агентство новин «Спутнік», були названі у звіті спецслужб США як активні учасники кампанії втручання Росії у президентські вибори у США 2016 року (Москва заперечує це втручання) і як «прислужники корумпованої політичної еліти» в Росії.