Державні ЗМІ Угорщини іноді використовують Russia Today як джерело – журналіст

Радіо Свобода завершує окремий цикл матеріалів щодо прокремлівської пропаганди в країнах Вишеградської групи статтею про Угорщину. Угорські експерти вважають, що російська пропаганда в їхній країні існує, а деякі представники уряду навіть нібито «говорять російськими штампами». У матеріалах циклу зібрані думки місцевих експертів і журналістів під час навчальної поїздки за підтримки «Вишеградського фонду» і центру «Нова Європа».

Російська та прокремлівська пропаганда існує в Угорщині, вважає журналіст Петер Магіарі (Peter Magyari).

Вони використовують Russia Today як джерело, і я думаю, що такі медіа є частиною цієї пропаганди

«Я думаю, ми її відчуваємо. Це дивно, що державні ЗМІ іноді поширюють таку пропаганду, наприклад, вони використовують Russia Today як джерело, і я думаю, що такі медіа є частиною цієї пропаганди», – зазначає журналіст

Петер Магіарі також розповів, що в мережі є активні тролі: «З іншого боку бачимо тих, хто коментує матеріали онлайн, тролі. Ми не можемо це довести, але я думаю що є такі тролі – «організовані російською пропагандою». Минулого року я був на конференції в Бухаресті і багато працівників онлайн-медіа казали, що з кінця 2013-го – початку 2014 року вони відчули «прихід» цих тролів і вони були дуже активними».

Журналіст додає, що є сайти угорською мовою, що поширюють дезінформацію, але вони невеликі. Проте, на його думку, їм не потрібно бути великими, адже деякі державні ЗМІ на них і так посилаються.

Немає угорської версії Russia Today. Але є такі сайти, що складається враження, що їх «писали» не в Угорщині, а в Росії

«Немає угорської версії Russia Today, наприклад. Але є такі сайти, що складається враження, що їх «писали» не в Угорщині, а в Росії», – зауважує Петер Магіарі.

Дезінформація про MH-17. Поширювали фотографію і казали, що цей літак збив український винищувач, але ця світлина була зроблена за два роки до трагедії

Основними темами російської пропаганди він вважає матеріали про «загальну ситуацію в Росії». «Наприклад: атомна електростанція, яку будуватимуть росіяни, і те, що це буде нормально і не буде ніяких проблем. Якщо про Україну, то це, наприклад, дезінформація про MH-17. Поширювали фотографію і казали, що цей літак збив український винищувач, але ця світлина була зроблена за два роки до трагедії», – зауважив Магіарі.

У 2016 році експерти повідомляли, що, на відміну від Чехії та Словаччини, в Угорщині спроби Кремля посилити проросійські настрої менш активні. За словами угорця Деніеля Барти, виконавчого директору Центру євроатлантичної інтеграції та демократії, в їхній країні пропагандистам працювати найскладніше – угорська мова не є слов’янською, і Кремлю не вистачає персоналу для реального впливу на інформаційний порядок денний.

Від 80 до 200 сайтів в Угорщині транслюють меседжі Кремля, але не більше від десятка з них є впливовими. Активна робота ведеться на сторінках у Facebook

«Від 80 до 200 сайтів в Угорщині транслюють меседжі Кремля, але не більше від десятка з них є впливовими. Активна робота ведеться на сторінках у Facebook, найбільші з яких мають 40-50 тисяч підписників. Вони нібито не є відкрито проросійськими, нібито дають альтернативну точку зору. Але контент-аналіз показує, що вони працюють на російську пропаганду», – наголосив Барта.

На його думку, ледь не головною проблемою є відсутність реакції на кремлівську пропаганду з боку угорського уряду, деякі представники якого навіть нібито говорять російськими штампами, зокрема, коли коментують проблему мігрантів. Серед інших популярних тем – дискредитація НАТО і Євросоюзу та розслідування щодо збитого в небі над Донбасом у липні 2014 року «Боїнга» компанії «Малайзійських авіаліній».

Обурення щодо закону України «Про освіту»

Угорщина одна з перших розкритикувала ухвалений закон України «Про освіту» від 5 вересня і пригрозила, що через нього блокуватиме всі міжнародні ініціативи України. Влада України відкинула звинувачення у витісненні мов меншин із освітнього процесу. Раніше речник уряду Угорщини Золтан Ковач заявив, що за «статистикою», якою володіє уряд Угорщини, більшість українців не розмовляє українською. В такому випадку, на його думку, немає сенсу в статті 7 нового закону «Про освіту». Про це він заявив під час зустрічі з українськими журналістами в Будапешті. А на запитання, звідки в нього такі дані, про які регіони йдеться, він не дав чіткої відповіді, сказавши що це «європейська статистика».

19 жовтня у Міністерстві освіти повідомили, що Україна, угорська громада в Україні й Угорщина спільно домовляться, як імплементувати мовну норму закону «Про освіту». Керівник МЗС Угорщини Петер Сійярто на прес-конференції у Будапешті заявив, що його країна не зможе підтримати євроінтеграційні зусилля України, через це Будапешт заветував скликання засідання комісії НАТО-Україна, «запланованого на 6 грудня», через ухвалення Україною змін до законодавства про освіту. Натомість у НАТО заявили, що не мали намірів проводити у грудні засідання Комісії Україна-НАТО, про буцімто блокування якого заявила напередодні Угорщина.

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