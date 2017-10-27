«Більше не чуємо так багато про Бандеру» – експерт про пропаганду Кремля у Чехії

Радіо Свобода пропонує цикл із чотирьох матеріалів щодо прокремлівської пропаганди в країнах Вишеградської групи, про те, які фейки найбільше поширюють про Україну. У цій публікації мова піде про Чехію. Кореспондентка Радіо Свобода поспілкувалася з місцевими журналістами та експертами під час навчальної поїздки у 4 країни «Вишеграду», що була здійснена за підтримки «Вишеградського фонду» і центру «Нова Європа». ​

Чехію вважають однією з країн «Вишеградської четвірки», де існує активна пропагандистська діяльність. Серед інструментів пропаганди називають: проросійські організації, веб-сайти, що начебто подають «альтернативну» точку зору на події, сторінки у соцмережах, які поширюють «конспіративні теорії».

Дослідниця російської пропаганди у Празькому Open Society Fund Радка Пуділова розповіла про основні міфи про Україну, що їх просувають деякі ресурси у Чехії. Наприклад, нещодавню було поширено «новину», що Європейський союз «визнав» окупацію Криму законною.

«І це є одним із класичних варіантів, як і те, що кримчан «утискали», і що вони самі, без зовнішнього впливу «проголосили незалежність», і що все працює дуже добре в Криму, якби лиш корумпована влада в Києві не зупиняла подачу води, нічого не руйнувала, а так у Криму справді все ідеально. Величезні балачки про «правий і корумпований» уряд в Києві. Все, що відбулось на Майдані – це все «праві», які просто штурмували і були завезені відусюди, а звичайні українці цього всього не хотіли», – вважає експерт.

Радка Пуділова розповідає, як деякі сайти пишуть про ситуацію на Донбасі: «Що б не надходило з Росії – це все гуманітарна допомога. Ми, до речі, є однією із чеських неурядових організацій, яка поставляє реальну гуманітарну допомогу, котра називається «Люди в нужді» (People in Need), яку звинуватили (на окупованій частині Донбасу – ред.) у фактично поставці зброї і відмиванні грошей, замість реальної допомоги, а також у поширенні пропаганди».

Експерт додає, що популярною темою для дезінформації залишається катастрофа «Боїнга» рейсу MH17.

«Загалом, я думаю, що основна «лінія» – це український уряд, «що утискає», та що новий «мовний закон» – це «велика проблема». До речі, більше так багато не чуємо про Бандеру, а цього колись було набагато більше». Експерт каже, що наразі в Чехії досліджують, як пов'язані між собою ресурси, що поширюють фейки, та хто є їхніми власниками.

У 2016 році в Чехії при МВС створили підрозділ із 20 осіб для боротьби з російською пропагандою, що мало б викривати дезінформацію в публічному просторі, а також навчати посадових осіб реагувати на дезінформацію.