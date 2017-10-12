Дев’ятий раунд дезінформації щодо MH17 (огляд дезінформації)

Цього тижня прокремлівські ЗМІ продовжили поширювати дезінформацію із новою версією причини авіакатастрофи малайзійського літака, збитим над Донбасом у 2014 році. А США російські телеканали знову звинуватили у створенні та підтримці бойовиків на Близькому Сході. Пропозицію ж президента Чехії Мілоша Земана про те, щоб Росія «купила» Крим в України назвали «загальним трендом» у Європі.

«У прокремлівському дезінформаційному циклі новин вибір часу – це все. Кожен привід може бути використаний для поширення і посилення брехливого повідомлення», – мовиться у щотижневому аналізі групи East StratCom Task Force.

Загалом, російські ЗМІ поширювали щонайменше вісім різних версій щодо причин катастрофи збитого над українською територію малайзійського літака MH17, йдеться у статті. Та з’явився й «дев’ятий раунд», коли телеканал «Звезда» розповів, що Юрій Батурін – колишній майор української армії – став свідком того, як літак збив саме український «Бук». Згодом новину видалили, але «робота була виконана – розповідь розповсюдилась серед десятків інформаційних сайтів як російською, так і англійською мовами», – повідомляє аналітична група.

«Так само, як і фальшиві теорії про MH17, деякі з найбільш абсурдних брехливих новин про Україну багато років слугують дезінформаційній кампанії Кремля», – пояснюють автори, нагадуючи про нещодавні плітки, що Міністерство охорони здоров’я України дозволило продавати мертвих українців на органи, перетворюючи Україну «на міжнародний трансплантаційний центр чорного ринку для багатих іноземців».

Згадували й про те, що не існує доказів присутності російських танків в Україні, йдеться у статті.

Поширювалися також новини про те, ніби «гомосексуалізм розповсюджений по всій Грузії, і що це можна порівняти з канібалізмом», – зазначають автори.

Автори пишуть, що російський «Первый канал» не припиняє поширювати новини, мовляв США насправді не борються з угрупованням «Ісламська держава», адже вона є не тільки американським проектом, а навіть найманцями США. Захід при цьому звинуватили у «створенні ісламістської ідеології».

Слід також звернути увагу, що у прямому ефірі російського телебачення можна було почути, що Захід нав’язав Україні запровадження закону про мову, щоб Україна ненавиділа Росію і повинна бути готовою «вбивати росіян».

В іншій програмі лунали думки про те, що пропозиція чеського президента Мілоша Земана «купити» Росії Крим в України – це не просто слова однієї особи, а вони «являють собою тренд».

Щотижня «Огляд дезінформації» подає актуальні матеріали – приклади того, як прокремлівська дезінформація подається в міжнародних ЗМІ, а також готує новини та аналітику на цю тему. Основну увагу в «Огляді» приділяють ключовим тезам, які транслюють міжнародні ЗМІ й котрі визнані упередженими та такими, що спотворюють факти і/або поширюють прокремлівську позицію. Це не означає, що згадане ЗМІ пов’язане з Кремлем чи дотримується прокремлівської позиції або навмисно хоче дезінформувати. Аналітична pобоча група зі стратегічних комунікацій East Stratcom створена верховним представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федерікою Моґеріні в 2015 році у відповідь на прохання глав держав усіх 28 країн-членів ЄС «здійснювати протидію кампанії дезінформації з боку Росії».

«Огляд дезінформації» – це компіляція матеріалів, отриманих від численних членів мережі, створеної Аналітичною робочою групою зі стратегічних комунікацій (East StratCom Task Force), і, отже, не представляє офіційну позицію ЄС. Аналогічно, новинні статті ґрунтуються на зробленому експертами East StratCom Task Force аналізі, і, отже, інформація і висловлена в них думка не можуть розглядатися як офіційна позиція ЄС.