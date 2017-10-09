Російські канали «привітали» Путіна фальшивою інформацією?

Провідні російські телеканали використовували фальшиву інформацію, щоб у день народження президента Росії Володимира Путіна переконувати глядачів, як його люблять і поважають у світі. Цей факт виявило розслідування журналістів.

Російські телеканали показували минулими вихідними короткий відеосюжет, в якому стверджувалося, що ресторан у Нью-Йорку створив спеціальну страву до дня народження російського керівника.

Коментатори кажуть, що провідні ЗМІ у Росії фактично не повідомляли про протести проти Путіна, які відбулися у суботу у десятках міст країни і супроводжувалися арештами учасників. Агенція Reuters повідомила про 200 арештів.

Росіянам у теленовинах показували високий бургер з п’ятьма котлетами і розповідали, що американський ресторан спеціально створив страву, щоб вона важила 1952 грами – відповідно до року народження Путіна.

Але британська газета Guardian услід за російським вебсайтом, що розвінчує кремлівську пропаганду, вирішила перевірити правдивість повідомлень російського телебачення і виявила, що сюжет був підлаштований і поширений російською службою відеоновин Ruptly.

Власником зареєстрованої у Берліні агенції Ruptly є російський телеканал RT (Russia Tuday).

Російська новинна агенція ТАСС цитувала менеджера ресторану Lucy’s у Нью-Йорку з дифірамбами на адресу російського президента: «Ми вважаємо, що Володимир Володимирович – видатний політик та історична постать і тому ми вирішили присвятити йому один день у році».

Але на запит Guardian офіційний представник ресторану назвав фальшивим повідомлення і відеорепортаж.

Часопис цитує російського журналіста Олексія Ковальова, який сказав: «Уся ця сміховинна історія виявляє глибоку непевність і Путіна, і вірних йому ЗМІ, і його прихильників. Вони так хочуть уваги й визнання від Заходу, що готові вдаватися до шахрайства».

Тим часом RT й далі наполягає на правдивості свого повідомлення, яке поширили також деякі неросійські ЗМІ.

(Передрук із «Голосу Америки»)