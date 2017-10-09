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09 Жовтень 2017, Київ 13:29
Новини | Міжнародні

Путін дозволив іноземним громадянам воювати в армії Росії за кордоном

Російські військові в Сирії

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про внесення змін у порядок проходження військової служби. Документ, зокрема, дозволяє відправляти іноземців, які уклали контракт про проходження військової служби в російській армії, за межі Росії для участі в миротворчих і антитерористичних операціях.

Іноземці можуть служити в російській армії з 2003 року, але тільки за контрактом і тільки солдатами, матросами, сержантами і старшинами, і не мають права займати офіцерських посад.

Від вересня 2015 року Росія бере участь у військовій операції в Сирії. Міноборони Росії не повідомляло, чи відправляли туди контрактників-іноземців.

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