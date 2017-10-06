«Цього тижня прокремлівська дезінформація звинуватила США та Україну в найгірших злочинах людства» (огляд дезінформації)

Цього тижня прокремлівські ЗМІ поширювали дезінформацію про те, нібито Україна планує геноцид росіян, запроваджуючи в себе нацистський режим. Також йшлося і про те, що бойовики «Ісламської держави» відпочивали на курортах у Криму до того, як півострів «повернувся» до Росії. Дезінформація не оминула й звинувачень високопосадовців США у педофілії, а результати виборів у німецький Бундестаг продовжують бути приводом для численних маніпуляцій Кремля. Про це та інше – в оглядах дезінформації від Робочої групи зі стратегічних комунікацій Європейської служби зовнішніх зв’язків.

Група Європейської служби зовнішніх зв’язків із протидії дезінформації StratCom Task Force пропонує спершу уявити найгірші відомі людству злочини – від дій угруповання «Ісламська держава» та нацистської Німеччини під час Другої світової війни до геноциду та педофілії – і повідомляє про те, що цього тижня прокремлівські ЗМІ вирішили звинуватити Україну та США одразу в них усіх.

«Звинувачувати свого ворога в найгірших речах, які тільки можна уявити, не надаючи жодних доказів цьому, не є чимось новим у світі дезінформації», – зауважують експерти.

У прямому ефірі російського державного телеканалу «Первый канал» пролунали звинувачення в тому, що Україна запроваджує в себе нацистський режим та планує геноцид російського населення в державі, мовиться в огляді. А за даними телеканалу Міністерства оборони Росії «Звезда», сирійські військові знайшли український табір «Ісламської держави» в Сирії, зазначають автори.

​А в ефірі телеканалу «Россия-1» під час вечірньої програми її ведучий Володимир Соловйов сказав, що в ідеологічному плані «Ісламська держава» – це Україна, українські війська, націоналістичні», і що «націоналістичні батальйони «Ісламської держави» відпочивали у Криму до того, як він повернувся на батьківщину». При цьому ніяких доказів цьому вони також не надали, мовиться у статті.

Прокремлівські ЗМІ в черговий раз використали також вже багаторазово спростовану теорію змови, відому як «Піццагейт», звинувачуючи мережу «елітарних педофілів» у США у скоєнні насильства над дітьми, зауважує експертна група. Ніяких доказів цим звинуваченням російські медіа також не надають, мовиться у статті. Російські ЗМІ звинуватили США і в підтримці терористів, у той час як Росію вони назвали єдиною державою, яка бореться з цією проблемою.

«Це все дим без вогню. Проблема полягає в тому, що ми можемо бути впевненими, що цей дим затьмарить розум деяких людей», – зауважують експерти.

Щодо виборів у Німеччині, автори зауважують, що хоча й «виборча кампанія закінчилася, дезінформаційна кампанія все ще триває». Російський «Первый канал» звинуватив Німеччину в запровадженні фашистського режиму в Україні, а серед «новачків у спектрах дезінформації ми помітили фальшиві заяви, нібито німецька спецслужба вестиме спостереження за 13% населення Німеччини, які голосували за націоналістичну партію «Альтернатива для Німеччини», – повідомляють автори.